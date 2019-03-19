華聞快遞／陸前兩月個稅收入同比降18.1%　減稅效應加速釋放

▲陸前兩月個稅收入同比降18.1%。（圖／CFP）



《北京》陸前兩月個稅收入同比降18.1% 減稅效應加速釋放

陸財政部18日發布數據顯示，2019年前兩個月全中國增值稅14,414億元（人民幣，下同），同比增長11.3%；全中國消費稅3720億元，同比增長26.7%；企業所得稅8213億元，同比增長10%；個人所得稅2326億元，同比下降18.1%，這顯示出個稅減稅效應加速釋放。（中國經濟網）

《新疆》新疆將實現貧困人口養老保險「應保盡保」

新疆自治區人力資源和社會保障廳指出，2019年將聚焦南疆四地州22個深度貧困縣，通過社保扶貧和政策、資金傾斜，實現對建檔立卡貧困人員城鄉居民基本養老保險「應保盡保」，同時，確保60周歲以上貧困老人全部享受城鄉居民養老保險待遇。（新華社）

《廣東》粵高職院校今年將新增在校生5萬至7萬

廣東省教育廳指出，2019年廣東省財政對省屬公辦高職院校新增學位給予綜合補助，確保高職院校在校生新增5萬至7萬人，廣東省將以擴容為重點，著力加強優質職業教育資源。（羊城晚報）

《四川》第100屆全中國糖酒商品交易會21日開幕

第100屆全中國糖酒商品交易會將於21日在四川省成都市中國西部國際博覽城揭開序幕。本屆會不僅將是全中國糖酒會第一百屆舉辦，也是糖酒會史上第三十次在成都市舉辦，具有里程碑的歷史意義。（中新社）

▲滬指跌0.18%失守3100點。（圖／CFP）



《上海》滬指跌0.18%失守3100點 核電概念股活躍

滬指盤19日初迅速站上3100點，盤中多空膠著圍繞3100點展開拉鋸；創業板指最高漲至1730.05點後回落。截至收盤，滬指報3090.98點，跌0.18%，成交3532億元；深成指報9839.74點，跌0.04%，成交4224億元；創業板指報1708.87點，漲0.11%，成交1168億元。其中，核電概念股大幅活躍高開。（中新經緯）

《北京》人行：2月中國債券市場發行債券2.4兆元

人行日前發布數據顯示，2月份，債券市場共發行各類債券2.4兆元，債券市場託管餘額為88兆元；國債發行1600億元，地方政府債券發行3641.7億元，金融債券發行3967.7億元，公司信用類債券發行3212.4億元，資產支持證券發行193.7億元，同業存單發行1.2兆元。（新華社）

《江西》江西首條「點對點」中歐雙向班列開通

江西首條「點對點」中歐雙向班列19日正式開通，其中，滿載著41車天然有機礦物培養原料和先進農用品的返程中歐班列（白俄羅斯至南昌），歷經16天鐵路運輸，經由二連浩特入境抵達南昌（向塘）鐵路口岸。（中新社）

《浙江》寧波銀行：讓更多金融「活水」流向小微企業

長期以來，寧波銀行重點支持小微企業，通過加大信貸投放、創新產品服務以及拓寬融資渠道等多元途徑，著力打通金融「活水」流向小微企業的「最後一公里」。截至2018年末，寧波銀行普惠小微貸款餘額538億元，小微貸款戶數超過4萬戶，小微貸款不良率0.98%。（中新社）

▼寧波銀行讓更多金融「活水」流向小微企業。（圖／CFP）

