黑龍江曹園毀林私建24公頃　園內博物館藏猛瑪象化石

▲黑龍江曹園中有許多仿古建築。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

黑龍江牡丹江市一座名為「曹園」的私人園林，從2005年開始，在當地毀林削山挖湖興建，卻沒有任何審批手續，總投資人民幣上億元，近日於媒體曝光後，相關單位組成的聯合督查組20日到達牡丹江市開展督查。據指出，園林中有許多亭台樓閣仿古建築，一座「曹園博物館」還有猛獁象等珍貴化石。

▲曹園中的「博物館」有許多化石和標本等物品。（圖／翻攝自《中新社》）

《新華社》指出，曹園的圍牆實際圈占面積約2400多畝（約24公頃），「曹園」所在的林區所有權歸屬於央企中國農業發展集團軍馬場有限責任公司，2018年11月15日，牡丹江市森林公安局以涉嫌非法占用農用地罪，對黑龍江曹園文化投資有限公司進行立案偵查。牡丹江市森林公安局局長楊旭輝指出，曹園的問題涉及多個具體的行為人，證據的收集，以及犯罪嫌疑人的確定都有難度。

《中新社》報導，牡丹江市國土部門曾3次作出拆除並罰款的行政處罰，但並沒有制止住毀林私建的行為，黑龍江省林業和草原局等9個省直部門組成的聯合督查組到達牡丹江市開展督查工作，牡丹江市專項調查組已全面進駐，而曹園的曹姓負責人正在接受調查。

▲黑龍江曹園。（圖／翻攝自《中新社》）

曹園法人曹波在接受採訪時表示，他做的是一個旅游項目，該項目已向省市等相關部門申請立項，但由於急於求成，在土地審批手續沒有完善的情況下開工建設，造成了一定影響，「建池塘、小橋是從項目上考慮，但在法律角度上，我可能是違規違法了。但我自己認為，我做的沒有破壞環境、損害老百姓，我骨子裡沒有這個想法。」

中新網微博指出，毀林違建曹園系黑龍江曹園文化投資有限公司投資建設，該公司註冊成立於2006年6月6日，曹波任法定代表人，註冊資金為8000萬元，2018年因拆除未履行受到行政處罰。

曹園的主人曹波關聯企業13家，其中擔任法人11家，對外投資7家，控股企業4家。2018年，他擔任法人的海南天懋投資有限公司被列入老賴名單，曹波本人也先後2次被列為限制消費人員。