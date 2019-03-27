陳菊也見過大陸官員？陳明通怒：她是彰顯主權！

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜出訪港澳，因為進中聯辦及見國台辦主任劉結一等行為爭議頻傳，被質疑可能踩主權紅線，國民黨方面反指蔡政府反應過度，稱總統府秘書長陳菊等綠營官員也曾見過中國大陸官員。陸委會主委陳明通27日受訪時表示，重點是見面講了什麼話、做了什麼事，陳菊當時的行為是彰顯中華民國主權。

針對媒體提問，陳菊當年也見過大陸官員，陳明通回應，陳菊沒有見過中聯辦，就連前總統馬英九、其他縣市首長都沒見過中聯辦，因中聯辦屬於高度敏感單位，爭議程度就連香港都譁然。

面對外界質疑，2001年陳明通擔任陸委會副主委時曾宴請時任香港中聯辦台灣事務部部長的邢魁山，陳明通回應，當年是國台辦來台，業務上請對方吃飯，餐敘上的行為是彰顯國家主權，記者追問，所以見國台辦主任有沒有問題，陳明通強調，見面沒有不妥，重點是講了什麼、做了什麼，「人家陳菊去見，是說我們總統、我們中央政府，是彰顯我們主權的行為！」

談及陸委會要設「韓國瑜條款」，陳明通表示，他不建議用這樣的名詞，主要是因為情勢不同，陸委會認為應當比造兩岸人民關係條例，針對政務人員、直轄市長、涉密人員，赴香港大陸等地區應當要有審查機制，目前研擬這樣的法規。

▲陳菊。（圖／資料照／記者李毓康攝）