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大陸大潤發「淘鮮達」範圍提到5公里　1.5萬品項皆可送

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▲▼大潤發。（圖／阿里巴巴官網）

▲大潤發淘鮮達服務。（圖／阿里巴巴官網）

大陸中心／綜合報導

大潤發去年借鏡阿里巴巴旗下的「盒馬鮮生」與「淘鮮達」等新零售模式與經驗，提供周邊3公里內用戶1小時內送達的外送服務，且只要購買價格滿人民幣29元（約新台幣135元）即免運費。近來，許多大潤發門市的淘鮮達服務範圍提高到5公里，並提供90分鐘或之後的指定時間送達服務，提供外送品項也增加到1.5萬項。

淘鮮達是阿里巴巴的天貓超市事業群旗下業務。去年天貓雙11全球狂歡節前，所有大潤發門市均接入淘鮮達服務；此次升級後，3公里內的配送時間提供消費者選擇60分鐘或以上的指定時間送達、3至5公里範圍則是90分鐘或之後的指定時間送達。

目前大潤發在全中國有400多家門市，覆蓋160個城市，除上海、杭州、廣州、深圳、哈爾濱、長沙、南京與鄭州等一線城市外，也在南通、鹽城、東莞等大量三四線城市設點。

阿里足跡團隊發布的新聞稿表示，淘鮮達為大潤帶來更多線上流量；大潤發也為淘鮮達捎去更多產品種類，兩者互利共贏。據報導，現有大潤發門市可提供淘鮮達1.3萬到1.5萬個品項，產品主要涵蓋生鮮食品與快速消費品。

據了解，透過淘鮮達對實體店的數位化改造，大潤發將實現會員系統、支付、庫存與營銷、物流及供應鏈一體化；此次將服務範圍提升到5公里，將擴大大潤發門是對年輕用戶群的覆蓋，同時帶來更多線上訂單、提升門市效率。

阿里巴巴2017年入股高鑫零售（6808.HK），直接和間接持有高鑫零售36.16%的股份。高薪零售旗下「大潤發」及「歐尚」品牌的大賣場門市覆蓋全中國數十省市、自治區。

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關鍵字：大潤發,歐尚,阿里巴巴,淘鮮達,阿里足跡團隊

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