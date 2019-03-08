馬雲「退出阿里旗下5家公司」　外界猜為退休做準備

▲馬雲去年宣布退休後將致力於慈善及教育。圖為馬雲出席觀看2018雅加達亞運會排球9月1日賽況 。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸電商巨擘阿里巴巴集團創辦人馬雲去年宣布退休，並稱要致力於慈善與教育。據悉，馬雲昨（8）日已退出了阿里旗下的5公司，陸媒推測馬雲此舉可能是為了退休做準備。

據天眼查訊息顯示，馬雲昨天已經退出了阿里旗下5家公司，包括阿里巴巴（中國）軟件有限公司、淘寶（中國）軟件有限公司、阿里巴巴（中國）網路技術有限公司、阿里巴巴（中國）教育科技有限公司、阿里巴巴科技（北京）有限公司。

▲馬雲退出5家公司。（圖／翻攝自上游新聞）

新浪科技報導提到，馬雲退出這些公司可能是在為9月份的退休做準備。2018年9月10日，馬雲選在54歲的這天，宣布一年後的該日（即2019年9月10日），將由現任阿里巴巴集團首席執行長張勇將接替他擔任董事局主席一職。

馬雲日前接受彭博電視訪問時表示，他將以自己的名義成立基金會，專注於教育；他也稱，將投入更多的時間和金錢在慈善工作，追隨億萬富豪比爾・蓋茲（Bill Gates）的腳步。在去年9月5日的2018 XIN公益大會上，馬雲曾說自己最後還是會回到當老師這一行，未來會把所有精力和想法都放在教育上。

▲馬雲退休後將追求教育慈善事業。（圖／CFP）

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