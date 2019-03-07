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阿里巴巴聯手NBA　設「互動專區」營造沉浸式的社群線上體驗

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▲▼NBA中國與阿里巴巴升級戰略合作。（圖／NBA中國官網／路透社）

▲NBA中國與阿里巴巴升級戰略合作。（圖／NBA中國官網／路透社）

記者吳易達／綜合報導

NBA中國官方7日與阿里巴巴共同宣布，雙方將升級戰略合作夥伴關係，在NBA影音內容和節目傳播、電商和大數據等方面展開全面合作，為NBA球迷和阿里平台海量用戶帶來專屬的NBA觀賞和消費體驗，協力打造內容營銷和粉絲經濟的新時代。其中，雙方還將推出「NBA內容互動專區」，為球迷創造沉浸式的社群線上體驗。

▲暴龍西亞卡姆、林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪近日轉戰暴龍，吸引當地許多華人購票前往觀賽。（圖／CFP）

據NBA中國官方網站消息，雙方將聯手推出跨平台的「NBA內容互動專區」，連接NBA、阿里巴巴各平台、商業合作夥伴和廣大球迷社群，向球迷提供精準廣泛的NBA影音內容推薦。

消息指出，通過內容營銷來鼓勵球迷互動和關聯消費，創造沉浸式的社群線上體驗，同時，這一合作還將向NBA眾多的市場合作夥伴提供跨界的消費者洞察報告，更加精準的投放工具，以及圍繞NBA各種主題活動的定制營銷解決方案。

▼暴龍隊主場所在地「多倫多」是華人大城。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

消息表示，球迷們可登入阿里巴巴旗下天貓、淘寶、優酷和UC等欣賞NBA精彩影音內容，包括主題原創節目、NBA賽事集錦和歷史經典比賽等；NBA主題原創節目也將覆蓋廣泛的籃球及文化潮流領域，如NBA潮流服裝和球鞋文化及收藏。

消息指出，賽事集錦將廣泛涵蓋NBA常規賽、全明星、季後賽和總決賽，阿里巴巴還將透過短影音、意見領袖自製節目、網紅直播和競猜等球迷喜愛的方式，將豐富的籃球文化潮流資訊傳遞給廣大球迷，把最好的商品帶給籃球喜好者。

▼NBA中國的官方消息。（圖／NBA中國官網）

▲▼NBA中國與阿里巴巴升級戰略合作關係。（圖／NBA中國官網）

NBA中國首席執行官張墀駒（Derek Chang）表示，「NBA是一個推崇創新精神的職業體育聯盟，能夠與阿里巴巴拓展合作夥伴關係，我們感到非常高興；我們與阿里巴巴有著共同的願景，那就是通過大數據和多種科技方式，為球迷帶來豐富和精準的線上內容和消費體驗，希望通過本次合作，讓更多人喜愛上籃球運動。」

阿里巴巴集團副總裁徐宏指出，「作為世界知名的體育聯盟組織，NBA在中國擁有非常廣泛和熱情的粉絲和愛好者，阿里巴巴和NBA合作升級之後，基於阿里巴巴經濟體內的豐富場景，以及商業操作系統對合作夥伴的賦能，消費者和用戶可以和NBA產生更緊密的接觸，並感受全新的數字化體驗。」

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