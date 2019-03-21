麥特龍出售大陸20億美元產業　蘇寧控股可能是買家

▲大賣場。（示意圖／資料照）



大陸中心／綜合報導

兩名知情人士透露，隨著中國電商發展日趨成熟，購買批發、零售物品管道愈來愈多元；由於受到電商業者的衝擊，德國最大倉儲式零售批發商麥德龍（Metro AG）已啟動出售旗下中國業務的計畫，邀請買家估價後，價值約落在15到20億美元。據了解，潛在買家包含蘇寧控股（Suning Holdings Group）、物美和永輝超市等公司。

據悉，麥德龍在中國擁有95家店面，且在北京與上海等大城市擁有不動產資產；此舉是麥德龍全球性重組計畫的一環。消息人士表示，「中國批發與零售業正受到電商業者的衝擊。」

據了解，兩名消息人士指出，麥德龍的中國業務估價也可能高達30億美元。另有3名消息人士稱，潛在買家包含蘇寧控股、物美和永輝超市與高瓴資本(Hillhouse Capital)和貝恩資本(Bain Capital)等私募股權公司。

麥德龍在德國的發言人表示，目前公司正與潛在夥伴洽談中國業務的未來展望，但對於交流細節或出售進程則無可奉告。此外，蘇寧、貝恩資本也表示不予透露；永輝超市與高瓴資本並沒有明確回覆。

▲天貓雙11全天交易額，實體賣場在哭。（圖／阿里足跡）



據路透報導，中國電商巨擘阿里巴巴日前曾與麥德龍進行談判，考慮入股後者在中國的業務。對此，阿里巴巴與麥德龍皆拒絕回應。