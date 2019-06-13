蔡英文民調大勝賴清德8.2%　民進黨立委不分派系喊團結

▲蔡英文、賴清德。（圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨2020總統初選結果13日中午公布，前行政院長賴清德最終以8.2%的差距輸給總統蔡英文，最後將由蔡英文代表民進黨爭取2020連任。初選民調公布後，民進黨不分派系皆喊出要團結支持蔡英文，公開支持賴清德的立委郭國文說「沒有整合的問題，因為初選誰贏、誰出線就要支持，團結才是勝選的不二法門」，賴陣營發言人、立委林俊憲也說「我們都會全力支持、幫助蔡總統，以贏得2020的大選為目標，繼續保衛台灣價值」。

根據民進黨公布的民調結果，蔡英文三方對比下拿到35.7%、韓國瑜24.5%、柯文哲22.7%；賴清德三方對比則是27.5%、韓國瑜23.5%、柯文哲27.4%。蔡英文勝過賴清德8.2％，同時也大勝韓國瑜及柯文哲。

郭國文表示，民進黨沒有整合的問題，因為「初選誰贏、誰出線就要支持，面對外界各種挑戰，團結才是勝選的不二法門」。至於副總統人選，郭國文認為現階段並不適合談論，更重要的是要尊重當事人的意願。

林俊憲則表示，「在民主政治的競爭裡，沒有人是輸家，人民都是贏家。」經過民調程序，民進黨總統初選已經有了結果，恭喜蔡英文獲得多數的肯定，也敬佩兩位候選人在初選過程中所展現的良好風範以及高度的自制，為良性競爭立下最好的新典範。

新系立委許智傑表示，如果賴清德願意接受蔡英文邀請擔任副總統，兩人加起來會是最強的組合，相信可以替民進黨和台灣贏得這一場總統選舉。同為新系的立委吳思瑤則表示「正面期待」，不要端看蔡英文展現怎麼樣的誠意與溫暖，一切操之在雙方個人。

被視為英派的立委羅致政則說「民調符合期待」，初選結果證明蔡英文不但有爆發力，同時也有續航力，民調結果都有超出誤差範圍，不會有任何爭議。海派立委王定宇則建議，第一時間不宜談所謂「蔡賴配」的說法，應該要先體會落敗者的心情，對於基層有些蠻嚴重的裂痕跟傷痕，才有機會修補癒合，贏得2020年的大選。

正國會立委陳歐珀表示，民進黨長期秉持著「多元、開放」的態度，雖然初選過程激烈，不過一但確定結果就會盡最大力量整合多元意見，同為正國會的立委陳亭妃也認為「黨內整合沒有問題」，如同賴清德先前一再強調「誰贏就支持誰」，當前的要務還是要創造「一加一大於二」的價值。

蘇系立委呂孫綾則指出，適逢香港反送中的事件，民調出爐後更能使支持者體認到團結一致的重要性，守護台灣得來不易的民主，相信民進黨一定會大團結。

綠色友誼連線立委何志偉也認為，對於勝選者最大的挑戰還是整合的工作，不過他也相信蔡英文會努力整合支持者，同時民進黨所以人也要有2020「要贏」的意識，屆時民進黨一定會統合所有支持者，以追求2020年的勝選。