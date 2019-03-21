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美軍事評論家警告台灣「勿活在幻想」：美軍不會像泰山趕來救援

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▲陸軍234旅戰車營反擊再戰整備▼。（圖／記者呂佳賢攝）

▲軍事評論家呼籲台灣，不要幻想美軍會來救援。圖為台灣陸軍。（圖／記者呂佳賢攝）。

記者錢玉紘／綜合報導

軍事記者和評論家顏文德（Wendell Minnick）日前在「國家利益」（National Interest）雙月刊，他指出，華府應試圖說服台灣停止不切實際的幻想，也就是美方一定會在「即刻救援」，更應該正式來自中國大陸的軍事威脅，並且做好準備。

顏文德曾在台灣生活20年，長年研究亞洲軍事和安全議題。19日發表於雙月刊的文章以「台灣如何拯救自己」（How to Save Taiwan from Itself）為題。內容提到，華府的必須重新思考對台灣的戰略，停止說服台灣政治菁英保持某種幻想，「好像美軍會像泰山一般，於危機時飛奔出現，從老虎的攻擊中拯救他們，尤其是現在美國政治文化不穩定的狀況下」。

文章中提到，台灣軍方對於中國造成的威脅相當清楚，但是在過去20年，政府領導階層迫使軍方降低軍事準備，另外，一般大眾尚未覺醒，對安全議題毫無興趣，並且對軍力缺乏信心，這也軍方人力和士氣都不足。由於資金問題和民眾無關心的態度，讓台灣讓軍方被迫減少徵兵和訓練。

近日台灣空軍已向美國提出採購66架F-16V戰機的要求，且陸軍M1艾布蘭主戰坦克車（M1 Abrams）採購案也已經確定，海俊更推動了美國「MK41艦上垂直發射系統」（Mark 41 VLS）的初採購程序。

雖然有這些大型軍購案，台灣彷彿從美國政府手中得到了「夢想」，但顏文德提醒，「即便如此，現在問題是，誰要來實際在海陸空域操作這些武器？」

根據國防部的數據顯示，台灣軍事人員總數為21萬5000人，不過顏文德表示，若再扣除文職雇員、非作戰人員、休假人員和軍校學員等，實際可用的戰鬥人力大約為15萬2280人，僅占了抵禦中國大陸第一波攻勢所需人力的81%。另外，義務役服役期間自2016年起變成4個月，對提升台灣整體作戰能力的貢獻有限。

顏文德指出，華府不應該再派遣更多智囊團類型研究員，到台灣發表高見，而且台灣國防已有因此受害的前例，例如後來被台灣軍方斥為惡作劇的「豪豬戰略」（orcupine strategy），即為用更小、更低廉靈活的武器和作戰方式，牽制中國龐大軍力。

最後他直言，台灣必須接受這樣的事實，也就是民眾終究要在原始泥沼中自立自強，抵禦外來侵略，美國要在時間結束之前，與台灣的兩大黨針對務實的問題展開強硬且直接的對話，「不能僅憑著外交活動達成，以及，拜託，不需要再送任何政府資助的愚蠢智囊團報告了」。

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關鍵字：美軍,顏文德,軍售,北美要聞

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