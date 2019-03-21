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美Costco「巨型龍蝦螯」大到嚇死人　老饕直呼：奶油怎麼夠煮

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▲美國COSTCO賣場推出新品「巨型龍蝦螯」，大小將近賣場人員上半身大小。（圖／翻攝自deeznelson、julesfood IG）

▲美國COSTCO賣場推出新品「巨型龍蝦螯」，大小將近賣場人員上半身大小。（圖／翻攝自deeznelson
、julesfood IG）

國際中心／綜合報導

美國大賣場Costco最近新推出一項商品：幾乎是成人上半身大小、重達3磅（約2.1公斤）的巨型龍蝦螯，消息一出後就有網友衝去賣場掃貨，還在IG上曬出自己的戰利品，直呼這麼大的龍蝦，家裡的奶油怎麼夠煮？

這款「巨型龍蝦」目前只有南加州和北加州的Costco售出，自上個月起陸續有人在網路上分享在賣場裡驚見特殊的龍蝦鰲，其中一人拍攝的照片中，賣場人員拿著一隻快要和他上半身一樣大小的龍蝦螯，內文寫著「這是多麼瘋狂的發現，這隻龍蝦的重量大部分都集中在螯上了吧？實在太不真實了，不確定家裡的奶油夠不夠烤這隻龍蝦螯。」

另一名網友則是在網路上傳一張在Costco拍攝的4.7磅重（約2.1公斤）龍蝦螯，售價是46.95美元（約1447元台幣），並開玩笑說，他以為自己的手掌已經很大了，沒想到這隻蟹螯比他還巨大。

巨型龍蝦大部分生存在北美的緬因州（Maine ）、新罕布什爾州（New Hampshire），由於夏季黃金期即將到來，龍蝦多往溫暖水域的岸邊遷移，導致龍蝦大豐收，目前Costco已出售6隻緬因州捕到的巨型龍蝦了！
 

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關鍵字：美國,巨型龍蝦,Costco,北美要聞

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