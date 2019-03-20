Mister Donut將退出大陸市場！　3月25日起分店全關門

▲Mister Donut將退出中國市場。（圖／第一財經）

大陸中心／綜合報導

美國知名甜甜圈Mister Donut將退出中國市場，根據美仕唐纳滋（上海）食品有限公司公告指出，決定自2019年3月25日起停止在上海地區所有10家門市的營業，持有20元（人民幣，下同）提貨券的顧客，若在營業結束前未使用，將以現金方式退還。

1955年美國人Harry Winokur於波士頓創立甜甜圈品牌Mister Donut；1971年日本株式會社樂清（DUSKIN）公司將其從美國帶到亞洲，在40年內，席捲日本、泰國、韓國、中國、台灣，擁有2000多家連鎖店鋪，是日本甜甜圈第一品牌。1999年進入大陸市場後，在上海襄陽公園開了第一家門市，引起一陣甜甜圈風潮。

▲Mister Donut退出中國市場公告。（圖／翻攝自微博／東瀛情報Japonism）

美仕唐纳滋公告指出，「本公司因業務調整，決定自2019年3月25日起停止在上海地區所有10家門市的營業，自本公告發布之日起，凡持有本公司發行的人民幣20元提貨券的顧客可以繼續在2019年3月24日前在各店鋪內使用，並可以參加各項優惠活動。自2019年3月25日起，可以將未使用的20元提貨券退還給本公司，本公司將按照提貨券票面金額以現金方式進行退還。」同時公告提貨券退還地點。

根據《第一財經》報導，隨著陪伴上海20年的Mister Donut歇業，食品產業分析師朱丹蓬表示，「從產業端角度來說，甜甜圈是一個比較老的呈現形式了，從上世紀50年代到現在，美仕唐納滋沒有在產品升級創新這塊下足功夫，導致其在整個新生代消費爆發後，其品牌老化、產品單一、不符合健康飲食的短板就凸顯出來了。從消費端來看，要分析需求的變化，中國的餐飲、烘培、零食行業從2016年來已經發生了顛覆性的變化，符合當下消費者需求的產品必須要滿足三個屬性：一是純粹的產品屬性方面要有優勢；二是情感屬性，要滿足新生代消費者情感聯想、依託等需求；最重要的是大健康屬性，人們對於飲食中的糖、油、脂肪、熱量等因素與健康的關係認知越來越清晰，這一認知會驅動消費者選擇更健康的產品。以上三個屬性，甜甜圈都不具備，被消費者拋棄是必然的。」