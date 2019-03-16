2018全球房市排名深圳、香港表現最好　杜拜跌6％倒數第一

▲香港夜景。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

英國地產商第一太平戴維斯（Savills plc）11日發布報告指出，在全球主要城市的房價漲幅放緩之際，柏林以9%的年增長率奪下房市「優等生」冠軍寶座，其次為上海及新加坡，香港雖居第四，但仍維持「最貴房產」的地位。另外，深圳房價的五年期漲幅和十年期漲幅分別高達101.1%和387.5%，是「長期贏家」。排行榜中最慘的就屬杜拜，跌幅超越紐約達到6％。

▲香港街景。（圖／CFP）

根據《華爾街日報》報導指出，這份房產報告是由第一太平戴維斯所分析，針對17個世界主要城市房產進行追蹤。2018年全球首要城市房產市場報告中，第一太平戴維斯全球研究部主管Sophie Chick指出，「高端住宅價格正逐步走向緩慢而穩定的增長模式。我們預計，全球金融危機爆發前的兩位數價格增長將很難重現」。

Sophie Chick說，「早在2007年，全球財富的迅速積累，以及對國際大都市和新興城市中優質資產的熱烈追逐，使得高端物業銷售指數在當年飆升15.4%」。

▲2018全球首要城市房價年度漲幅。（圖／第一太平戴維斯Savills）

報告指出，2018年柏林以9%的年增長率，奪下全部17個城市的冠軍寶座，其次為上海及新加坡。香港雖位居第四，但從單價來看，仍是排行榜上最為昂貴的房地產市場，目前，香港高級住宅的每平方英尺（台灣常用的1坪為35.59平方英尺），均價為4660美元，遠高於排名第二的東京，後者的平均單價為每平方英尺3100美元。

▲2018全球首要城市平均住宅單價。（圖／第一太平戴維斯Savills）

在年增長率排行榜中，深圳位居第七名，但房價的「五年期漲幅」和「十年期漲幅」分別高達101.1%和387.5%，是真正的「長期贏家」。

房價下跌的城市中，紐約位居第三，是唯一跌幅在下半年進一步擴大的城市，主要原因在於高級房產的供應過剩，才會對價格造成下行壓力；2018年紐約房價同比下跌4.3%，成為該指數中表現最差的幾個市場之一。

在吊車尾名單中，莫斯科和杜拜的房價下跌幅度是最嚴重的，分別為4.6%和6%。第一太平戴維斯指出，房價下跌的城市將迎來觸底反彈，因為2018年下半年跌幅普遍收窄，顯示房價有望步入相對穩定的上漲通道。

▼深圳市。（圖／CFP）