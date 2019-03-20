有種冷叫「媽媽覺得你冷」有科學根據！　上海交大教授揭秘原因

▲上海交大研究證實年紀大的人和年輕人對溫度感受「不一樣」。示意圖。（圖／翻攝自pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

有種冷叫「媽媽覺得你冷」原來不是網路笑話，而是有科學根據！上海交通大學教授連之偉研究團隊研究室內環境對人體影響，發現老年人相較於年輕人，基礎代謝率、體脂肪含量、心輸出率都有極大不同，也因此讓老年人要維持核心溫度更加困難，身體面對環境改變時，無法有效調節。連之偉表示，「這就是老人比年輕人更怕冷的原因，要結合皮膚溫度等客觀標準評價」。

▲結合皮膚溫度、器官等因素才能對冷熱感應做正確判斷。示意圖。（圖／達志／示意圖）



據《新民報》報導，上海交大建築系教授、室內環境與能源中心主任連之偉率領團隊研究，檢驗室內環境對人體舒適度的影響，了解不同人群生、心理的熱反應，輔以溫度、溼度等環境條件參照。

實驗結果發現，人體基礎代謝率、心輸出量、體脂含量隨著年紀越長，衰退越多，也影響了皮膚溫度變化的幅度，由於體溫調節能力衰退、神經末梢密度減低，讓老人對冷熱變化感應遲鈍，同時又因身體產生熱量減少、心肌收縮力降低、主動脈彈性減弱、心血管系統衰退等因素，身體面對變化無法做出有效調節。

▲老人對冷熱變化感應比年輕人遲鈍。示意圖。（圖／視覺中國）



對老年人而言，溫度上升和降低帶來的衝擊都比年輕人更大，可能會產生手腳冰冷、心跳加速、寒顫、流鼻涕等症狀，甚至影響血壓。研究顯示，在溫度劇烈變化的季節，住院人數也有顯著成長。

連之偉則表示，「研究把醫學、生理學、心理學、熱力學等交叉結合，希望能設計出人體舒適度的評價系統，一方面證明不同的人群對室內外溫度感受確實有差異，另一方面也可以藉此設計出更合適大眾的公共建築物。」