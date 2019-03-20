被偶像畫進《島耕作》！趙天麟：靠紅酒和4年努力感動弘兼憲史

▲趙天麟變成《島耕作》漫畫人物。（圖／趙天麟辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導

《會長島耕作》作者、日本知名漫畫家弘兼憲史，去年五月應民進黨立委趙天麟邀請造訪台灣，《島耕作》台灣篇預計22日將正式出版。促成這次「台日交流」，還成功讓自己變成《島耕作》漫畫人物的趙天麟透露，其實他正是弘兼憲史的小粉絲，能夠成功「進入」漫畫，靠的是紅酒和4年誠意。

弘兼憲史去年五月來台時到立法院與趙天麟對談「台日文創經濟發展」，他當時表示，接下來要創作的內容正是台灣場景，趙天麟也預告，弘兼預計會在《會長島耕作》創作12話的「台灣篇」，一年過去後，滿滿台灣元素的《會長島耕作》將正式在22日與粉絲見面。

台灣之美將登上日本知名漫畫，背後工程是趙天麟，他透露自己其實是弘兼憲史的粉絲，每一部漫畫作品都看過，有幸成為弘兼憲史老師漫畫中的人物，讓他直呼，「太興奮太有成就感了！」

趙天麟表示，2015年是他第一次接觸到弘兼憲史的編輯，一開始，他只能與編輯聯繫，還無法見到弘兼老師本人，直到2017年他率記者團至日本請益觀光經濟、運動經濟，當時老師在餐敘上提議將自己畫入島耕作，還討論出他在漫畫中的名字「趙哲仲」。

趙天麟說，他之所以能登上《會長島耕作》漫畫，他想是靠著毅力感動對方，那晚在餐敘上和老師一起喝著紅酒相談甚歡，也讓兩人建立起寶貴的友誼。他分享，最初幾年還見不到弘兼憲史，但還是和日方保持密切聯繫，這樣的毅力讓弘兼很感動，事實上，那段時間很珍貴，因為透過編輯得到不少與日本文創產業交流的機會，日本編輯還建議他，如果想行銷高雄可以試著在「女性雜誌」上發揮，不要侷限在觀光雜誌，如此一來才能開拓不一樣的觀光客源。

趙天麟笑稱自己是《會長島耕作》的大粉絲，每一集都看過，這次是他第二次在漫畫中登場，能夠直接跟主人翁對話讓他超興奮，進一步還促成台日間的交流，雖然花了很多時間，不過他覺得這一切都太值得了。

▼《島耕作》新作中可以見到台灣場景。（圖／趙天麟辦公室提供）