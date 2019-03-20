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日本女生全世界最瘦！不愛運動肥胖率卻僅4%...真相曝光令人驚訝

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▲▼日本,日本女生,瘦。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲日本女生是全球最瘦的。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，下同）

國際中心／綜合報導

走在日本街上會發現，日本女生的身材都偏瘦，連男性也很少有過胖情形，因此有人說「日本街頭幾乎看不到胖子」。這可不是隨便說說，根據世界衛生組織2016年的報告，日本人的肥胖率僅4%，是發達國家中肥胖率最低的國家，所以日本女生真的是全世界最瘦的。

▲▼果菜汁,菜。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲日本傳統飲食中攝取很多蔬菜、水果。

有趣的是，醫學期刊《The Lancet》曾做過「全球最不愛運動國家」的調查，日本排在第11名，有60%的人運動頻率都低於世界平均，即便日本人大多沒有運動習慣，但過胖的人還是佔相當少數，反觀美國有40%的人平常保有運動習慣，但深受肥胖困擾的仍大有人在。

▲▼日本,日本女生,瘦。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲日本人就算不愛運動，但飲食健康就不太會肥胖。

為什麼運動量少，日本卻是全世界最瘦的？這跟日本家庭飲食結構有很大的關係。據《每日頭條》報導，日本人偏瘦的主要原因有3大點：

1、傳統日式料理熱量低但營養豐富
傳統日式料理會加入大量蔬菜，例如白蘿蔔、芋頭、野菜、大豆等等，湯裡也會加進海藻、豆腐這類食材，蔬菜內的膳食纖維可以幫助腸胃蠕動，而且熱量非常低，有飽足感的同時也不怕熱量超標。

2、地中海飲食的搭配
地中海飲食是指多吃植物性食物，包括蔬菜、水果、五穀雜糧、堅果，其次是適量攝取白肉、海鮮、雞蛋、優格等等，紅肉和甜食則是少碰為妙。這樣的飲食方式可以有效控制體重，預防心血管疾病及糖尿病。

3、發酵食品幫助調節腸道好菌
日本許多料理都選用發酵食品，例如納豆、醬菜、味噌湯、優格等等，還有煮菜必備的醬油、味醂也算，這些發酵食品對人體的腸道運作有很大幫助，有利於維持菌群平衡，消化順暢也就不容易有肥胖問題。

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關鍵字：日本,地中海飲食,發酵食品,日韓要聞

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