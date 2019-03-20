撞親戚婚期！她被迫缺席10年閨蜜婚禮　尪勸別惹婆婆：到時候全家被趕出去

▲新人結婚時都希望多年好友能到場祝福。（示意圖／CFP）

網搜小組／綜合報導

認識了10年的好朋友無法參加自己的婚禮，實在讓新娘有些遺憾。一位網友日前表示，某位閨蜜原本說好要參加她的婚禮，沒想到剛好和婆家親戚的婚禮撞期，朋友老公為了避免媽媽發火、把他們趕出家門，限制太太不能去參加好友的場次。原po雖無奈但也只能接受，不過也有網友看不過去，直呼「被趕出去反而是好事」。

一位女網友日前在臉書「爆怨公社」中發文，她表示一位認識快10年的好閨蜜本來可以參加她的婚禮，卻臨時被婆婆告知當天要去參加阿姨兒子的婚禮，朋友先生還說，如果不去參加，到時候媽媽不爽，反而會害全家人都被罵，還有可能趕他們出門。朋友迫於親情，只好忍痛放棄參加原po的婚禮，讓她感到非常無奈和可惜，但也只能體諒。

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▲網友安慰真心比較重要。示意圖，與本文當事人無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文一出，網友也滿是無奈，有人安慰說「有心還是比較重要」，「如果真的好友一定可以互相體諒配合下次再互約吃飯！」、「有『真心』的祝福比真正到場看熱鬧的重要！」、「謝謝妳的體恤，有時候當人媳婦真的好為難」、「如果是婆婆親妹妹的兒子真的算很親的親戚，可以體諒了，畢竟他們是有血緣的」、「家家有本難念的經」。

不過也有人不以為然，表示明明「一人去一邊」就可以解決，「他去他的，她來妳的這樣就沒衝突了」、「被趕出家門最好啊，就不用跟婆婆住了XD」、「他媽不爽還有可能全家被趕出門去！！結了婚還得靠媽媽...這婚也結的太悲哀了」。

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