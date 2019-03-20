女檢莊珂惠辦案遭控搓乳女被告　最終判決出爐

▲檢察官莊珂惠被告性騷擾。（圖／翻攝自彰化地檢臉書）

地方中心／彰化報導

彰化地檢女檢察官莊珂惠2018年偵辦一件妨害家庭案，勘驗陸籍黃姓女被告身體時，竟要求黃女赤裸拍私處，還摸黃女乳房；對此，莊珂惠1月挨告性騷擾，不過彰化地院以全案已逾6個月告訴期駁回，黃女不滿，再上訴台中高分院，法官審查時認為提告時間確實已超過，因此裁定駁回，全案定讞。

莊珂惠2018年偵辦一起妨害家庭案時，將黃女帶至檢查室後，勘驗身體特珍要求黃女裸拍私處，黃女表示，莊檢要求她兩腿張開，並重複拍攝她的私處，還由腋下搓捏她乳房，至下體流出分泌物後，莊檢雖拿出衛生紙給她擦拭，仍不斷持續拍照，黃女形容整個過程宛如三級片，相當委屈。

對此，莊珂惠回應，因告訴人指證黃女身體特徵，且指出黃女胸部有硬塊，她才會拍照勘驗並揉捏黃女胸部。最後莊檢則認定黃女有通姦事實，將她起訴。

不過，黃女認為莊檢的行為讓她感到恥辱，她又怕檢察官會互相保護，因此1月向彰化法院提自訴，控莊珂惠性騷擾，不料已逾6個月告訴期，彰化地院將該案駁回；黃女再上訴台中高分院，卻依舊逾期提告，遭法官駁回上訴定讞。

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