檢方濫訴需付律師費　法界贊同：更應該要賠償損失

▲立委段宜康提案修正《法律扶助法》，遏止檢方濫訴，頗獲好評。（圖／記者張榮恩攝）

記者吳銘峯／台北報導

立法院司法及法制委員會18日初審通過增訂《法律扶助法》第34條之一，規定檢察官濫行起訴或上訴，應由檢察署負擔法扶費用。提案人立委段宜康強調，這代表地檢署要為檢察官蒐證不足、濫行起訴承擔責任。有不少律師認同這樣的修法，認為檢方濫訴若造成民眾損失，甚至應該負起賠償責任。

立委這次提案修法增訂「防濫訴」條款，若檢察官起訴所附證據不足以證明被告有犯罪嫌疑，並經法院判決無罪確定，或顯無上訴理由而提起上訴、審判中發現有應撤回起訴事由而不撤回等重大過失，法院應依職權或法扶分會聲請，裁定命該檢察署負擔法扶會所支出的酬金及必要費用。

法案審查時並無太多反對意見，僅有與會的法務部參事羅榮乾反對，稱此將使檢察官心理上產生自我防衛的「寒蟬效應」；但現場委員均無反對意見，司法院代表也表示尊重。

段宜康不贊同羅榮乾的意見，質疑「難道會因為有法扶法，檢方該去搜索就不去搜索嗎？你代表法務部，陳述要有道理，這個提案不是我發明的，是抄（法務部前部長）邱太三當立委時提的。法務部覺得不行，哪一位來找我溝通過？」

對此，不少律師表示認同，認為這確實可以相當程度遏止檢方濫訴、濫行上訴。更有律師批評，我國檢察官因權力極大，在法庭上經常不尊重在野法曹、忽視被告權益，所謂「權力使人腐化」，才會出現許多不肖檢察官：瀆職收賄的陳玉珍、徐維嶽不說，更有為了爭奪廟產殺人未遂的顏漢文，近來還有林俊佑帶警察進幼兒園對兒童公審。也有律師補充，基於《國賠法》精神，若檢察官濫訴、濫行上訴造成人民損失，還應該要負擔賠償責任。

