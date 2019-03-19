　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

檢方濫訴需付律師費　法界贊同：更應該要賠償損失

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼立委段宜康。（圖／記者張榮恩攝）

▲立委段宜康提案修正《法律扶助法》，遏止檢方濫訴，頗獲好評。（圖／記者張榮恩攝）

記者吳銘峯／台北報導

立法院司法及法制委員會18日初審通過增訂《法律扶助法》第34條之一，規定檢察官濫行起訴或上訴，應由檢察署負擔法扶費用。提案人立委段宜康強調，這代表地檢署要為檢察官蒐證不足、濫行起訴承擔責任。有不少律師認同這樣的修法，認為檢方濫訴若造成民眾損失，甚至應該負起賠償責任。

立委這次提案修法增訂「防濫訴」條款，若檢察官起訴所附證據不足以證明被告有犯罪嫌疑，並經法院判決無罪確定，或顯無上訴理由而提起上訴、審判中發現有應撤回起訴事由而不撤回等重大過失，法院應依職權或法扶分會聲請，裁定命該檢察署負擔法扶會所支出的酬金及必要費用。

法案審查時並無太多反對意見，僅有與會的法務部參事羅榮乾反對，稱此將使檢察官心理上產生自我防衛的「寒蟬效應」；但現場委員均無反對意見，司法院代表也表示尊重。

段宜康不贊同羅榮乾的意見，質疑「難道會因為有法扶法，檢方該去搜索就不去搜索嗎？你代表法務部，陳述要有道理，這個提案不是我發明的，是抄（法務部前部長）邱太三當立委時提的。法務部覺得不行，哪一位來找我溝通過？」

對此，不少律師表示認同，認為這確實可以相當程度遏止檢方濫訴、濫行上訴。更有律師批評，我國檢察官因權力極大，在法庭上經常不尊重在野法曹、忽視被告權益，所謂「權力使人腐化」，才會出現許多不肖檢察官：瀆職收賄的陳玉珍、徐維嶽不說，更有為了爭奪廟產殺人未遂的顏漢文，近來還有林俊佑帶警察進幼兒園對兒童公審。也有律師補充，基於《國賠法》精神，若檢察官濫訴、濫行上訴造成人民損失，還應該要負擔賠償責任。
 

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：3/23（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：尹章中（立法院公報處處長）
講題：文化創意與產業升級
ET快訊
7-11、萊爾富不再24小時全年無休！全台逾600家超商夜間
含淚把麻繩套頭…妻小跑了土地被親戚搶走　新北男悲痛上吊死在豬

關鍵字：法律,人權,檢方濫訴,檢察官,法律扶助法,濫行上訴,國賠,律師,訴訟費

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

吳景欽／防止濫訴也應包括檢察官

林志忠／【2毛錢鐵絲竊案】檢方辦案為升官？失衡的司法天秤

檢方濫訴需付律師費　法界贊同：更應該要賠償損失

演藝經紀契約陷阱多！檢察官教你看契約（四）

李震華／《國賠法》第13條：全世界最嚴格的制度性縱容

鐵證並不如山！英國駐台代表：死刑不該存在台灣社會

黃越宏／回應林達檢察官：法庭從沒那麼科學過

因應民意國民參審將融入陪審　「合審分判」新制出爐

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

警察挖到「祖傳藥粉」夾鏈袋 秒帶回派出所！結局逆轉笑爆萬人

機車考照先上「3天駕訓班」 交部4/16起試辦補助1000元！

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

檢方濫訴需付律師費　法界贊同：更應該要賠償損失

演藝經紀契約陷阱多！檢察官教你看契約（四）

李震華／《國賠法》第13條：全世界最嚴格的制度性縱容

鐵證並不如山！英國駐台代表：死刑不該存在台灣社會

黃越宏／回應林達檢察官：法庭從沒那麼科學過

因應民意國民參審將融入陪審　「合審分判」新制出爐

中職／中信兄弟攜手臺中市政府　三大主軸深耕台中

開門目睹女友戰舊愛！他「轉身出門抽菸2分鐘」掏刀…回頭捅死小王

挑戰新年度　貿協與各國夥伴攜手努力

「犬中之王」依偎老農超溫馴　高加索犬若發狠…5分鐘可咬死藏獒！

王鴻薇黨內領表選立委　發動10萬連署徵召韓國瑜選總統

拒幫極端主義「宣揚惡名」　紐西蘭總理誓言：永不提槍手姓名

陳國華「腰力」母湯　美妻Ivy幸福全靠攝影師

影視新南向再升級　駐泰代表處推出「台泰電視」APP

《大時代》Gino抓江祖平脖子猛晃　排戲3小時：難拍！

出國前也能吃到！添好運將進駐桃園機場　預計第3季開幕

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

法律熱門新聞

【法治時報專訪王令麟】無奈被當..

英國駐台代表：死刑不該存在台灣

李震華／修《國賠法》人民可追訴..

檢方教你看懂經紀契約（四）

撞見女友床戰　男殺情敵重判13..

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

騎單車酒測超標　法界：罰300..

鄭嘉欣／證據開示不足的冤錯困境

《監獄真相大揭露》看監獄人權

檢方濫訴需付律師費　律師界贊同

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

【法治時報專訪王令麟】仇富心態..

蘇南／違憲個案審查　大法官說了..

黃越宏／回應林達檢察官：法庭從..

更多熱門

相關新聞

評／老屋重建　給內政部按個讚

欣聞內政部推動老屋重建，這2年已有近百件核定案，難怪筆者看到周遭有些老屋，已陸續開始重建，真為這些住戶感到開心，不久的將來，就可以住進新房子。

檢方教你看懂經紀契約（四）

撞見女友床戰　男殺情敵判13年定讞

命女疑犯全裸張腿揉乳採證　法務部清查

張淑晶告時報周刊　二審逆轉勝

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 孫安佐 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

醜爆了！供應鏈證實新iPhone搭載3鏡頭

吃麥當勞漢堡舌頭流血！吐出一根針

東石84歲駝背嬤後仰摔倒！竟神奇痊癒

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

免運動！她靠金針菇茶「刮油狂瘦」

鄰居連錯藍芽　他連聽4天笑爆了

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈

屏東嬤撿紙箱！他一轉頭200萬紅賓士嚇歪

騎士：停紅綠燈以為到日本了！307公車過彎推爆

立法院「人全不見」剩黃國昌　網怒：有夠扯

2020換發新身分證　將會取消國旗

「香港飛魚」練泳猝死得年26

「大咖女神」現身台南高鐵　網嗨翻：想請假

平交道擋車大逆轉　2車主還原真相

TWICE志效被爆機場淚崩　粉絲心疼：妳要堅強

更多

最夯影音

更多

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面