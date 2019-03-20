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「你爸早死晚死而已」火爆女檢揉乳被告性騷擾　辦案一句話又氣死家屬

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▲檢察官莊珂惠被告性騷擾。（圖／翻攝自彰化地檢臉書）

▲彰化地檢署檢察官莊珂惠。（圖／彰化地檢）

社會中心／綜合報導

彰化地檢署女檢察官莊珂惠先前要求聲押嫌犯未果，當庭嗆法官陳彥志「腦袋不清楚」險些遭當庭逮捕。如今爆出她去年偵辦妨害家庭案時，不僅勘驗女被告私處拍照，還揉胸摸硬塊，引發爭議。豈料誇張行徑不只如此，又有民眾投訴媒體，指莊去年偵辦傷害致死時，聲稱沒空找證據，要家屬自行調查，還出言「你爸是早死晚死而已」讓家屬難以接受。

2018年4月24日，莊珂惠在偵查庭訊問黃姓女被告時，將人帶至檢查室勘驗身體，並命黃女全身赤裸、兩腿張開，再指示女法警反覆拍攝私處，甚至親自觸摸乳房，導致黃女下體流出分泌物。黃女不堪受辱，今年1月自訴提告性騷擾，形容過程「宛如三級片」。

彰化地院以逾6個月期限駁回黃女自訴，但彰檢獲悉主動展開調查，經召開性騷擾申訴處理調查小組會議，最後認定無性騷擾事實，因此全數委員決議通過不予受理。至於是否超過偵查比例原則，又是否會祭出行政處分，還有待進一步討論。

該案近日在臉書曝光後，引發妥適性、必要性爭議。為此，莊珂惠透過彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛轉述指出，該勘驗行為是根據告訴人申請，因為原告書狀曾提到被告身體特徵，檢方認為偵查有必要勘驗，而且當天也有先找過女法醫，只是女法醫公出，才找女法警一起勘驗。

莊珂惠透過黃淑媛澄清，她沒有命黃女全裸，加上當時天氣較冷，所以勘驗上半身時，下半身並未裸露；勘驗下半身時，上半身並無裸露，過程中她雖觸碰到黃女胸部，但那是為了勘驗乳房是否有如告訴人所說的硬塊特徵，並非蓄意揉捏，且當事人確實有通姦事實，該案也已經起訴。

▲彰化地方法院。（圖／翻攝自google街景）

▲彰化地方法院。（圖／GoogleMaps）

不過，莊珂惠遭投訴的案件不只這一樁，因為近日又有何姓民眾向《蘋果日報》投訴，指50多歲許男是他的親戚，但2017年11月遭陳男等3人持鐵椅毆打，住院近一週後身亡。由於許男本身患有肝病，加上警方到場時還有意識，所以雙方就死因部分有所爭執、各說各話。

何姓民眾指控，莊珂惠作為負責相驗的檢察官，開庭時竟跟死者兒子說，「你爸是早死晚死而已…」，還稱沒那麼多時間去調查證據，要家屬自行蒐集交給她。

家屬聽完傻眼，要求莊檢釐清死因，追究3人刑責。但莊回稱，她不是家屬請的律師，還質疑家屬是為了天價和解金才提告，讓幾人聽完極其悲憤，開完庭後就直接找政風室陳情，並要求保留庭訊光碟、更換偵辦檢察官。

彰化地檢政風室勘驗光碟後，今年1月回覆家屬，稱莊檢未能謹慎執行職務且有失當情形，後續已將她送檢察官職務評定委員會審議，並促請本人注意辦案態度，目前案件已移交其他檢察官偵查。

彰化地檢署

據了解，莊珂惠今年31歲，彰化溪州人，為東海大學法律研究所畢業，司法官訓練所47期結業，曾任雲林、嘉義地方法院檢察署候補檢察官，現任彰化地方法院檢察署檢察官，過去強力打擊排放有毒廢水的電鍍業者，又偵辦多起菜脯添加物案件，被封為「菜脯公主」；2011年，莊珂惠與時任斗南警分局長的陳吉政譜出一段相差9歲的忘年戀曲，2人步入禮堂，成為一段佳話。

有同事私下透露，莊珂惠辦案認真、嫉惡如仇，雖然公事上不假辭色，還常有司法警察被她電得哇哇叫，但私下還蠻健談，為人也很誠懇、直爽。不過，或許是因為辦過不少婦幼兒少案件，所以婚姻上也不改檢察官強勢性格，讓貴為分局長的老公也敬畏三分。

至於日前嗆法官一事，是因為莊珂惠偵辦一起網路淫蟲用臉書誘騙52少女自拍裸照的案件，後來又查出主嫌犯案無數，甚至跟未成年少女發生關係，已涉犯兒少性剝削，有反覆實施之虞，因此向法院聲請羈押。但法官陳彥志裁定交保，雙方劍拔弩張，當庭就法律觀點爆發爭執。

當時莊珂惠氣不過，當庭嗆聲「你腦袋不清楚？」陳姓法官認為遭羞辱，要求道歉，但莊不從，讓他氣得下令法警當庭逮捕，好在院檢高層及時獲知介入緩頰，才未執行逮捕程序，但莊珂惠臨走前仍嗆「把我上銬阿！」因此當晚仍被依侮辱公署罪函送法辦。

由於過去未曾聽聞類似情況，恐創下台灣司法界紀錄，在當時引發各界熱議。

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關鍵字：莊珂惠,檢察官,嗆法官,彰化地檢署,菜脯公主,陳彥志

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