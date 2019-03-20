苗栗大型倉庫「雙B出入」太高調　原來是毒品暢貨中心

▲苗栗縣警察局、刑事警察局共同查獲毒品中，有「彩虹小惡魔」、「凱蒂貓」及水果口味混合型毒品，總共超過3公斤。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警察局刑事警察大隊於2018年底偵辦毒品案時，獲悉苗栗地區有大型毒品倉庫存在的情資，遂向苗栗地方法院法官聲請搜索票獲准後，於3月18日動手逮人，現場查獲各式毒品咖啡包369包，總重3283公克，並帶回毒販7人，及販毒所得新臺幣14萬3700元等證物，全案依毒品危害防制條例罪移送偵辦。

▲▼毒品倉庫隱身在田間鐵皮屋內，經警方多日跟監、蒐證後一舉破獲。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方指出，在2018 年底偵辦毒品案時，曾接獲情資顯示，苗栗地區存在一間大型存放毒品的倉庫，並得知該集團成員行事風格高調，出入、送「貨」均以高級雙B名車代步；另為規避檢警查緝，該集團經常性變更毒品倉庫的位置，亦招募涉世未深之未成年少年、學生，充當跑腿、送貨小弟。

經警方多日調查後，該鐵皮倉庫出入車輛、人員複雜，查證相關進出人員亦多有毒品刑案紀錄，推斷該址確實有從事毒品犯罪行為，遂向苗栗地方法院法官聲請搜索票獲准後，動手逮人。

苗栗縣警局刑大大隊長陳榮標表示，警方查獲各式毒品咖啡包369包，總重3283公克，有目前「流行」之「彩虹小惡魔」、「凱蒂貓」及水果口味混合型毒品，其毒品成分多種，大多由第三級毒品卡西酮類、愷他命類、第二級毒品安非他命類等，按不同比例混合製成，售價從每小包數佰元，到數千元不等，每日獲利近10萬元。並當場查獲由陳嫌為首的販毒成員4人，與現場交易的3名男子共7人，及販毒所得14萬3700元。經警詢後陳嫌等坦承販毒，全案依毒品危害防制條例罪嫌，移請苗栗地方檢察署偵辦。

警方也呼籲年輕朋友與民眾切勿接觸、使用這些毒品；警方也會針對「國外走私」、「國內製造、販賣各類毒品」等不法案件加強查緝，展現警方淨化社會治安、保障民眾身心健康之決心。

