女友同居10天就墜樓！毒郵差嗑藥恍神　滿臉血抓痕：她自己跳的

社會中心／綜合報導

台北市中山區林森北路一處公寓7樓出租套房27日深夜發生墜樓案，41歲的黃姓女子離奇自住處墜下，撞破2樓採光罩後倒臥地面，經送醫搶救後仍傷重不治；警方深入調查發現，當時人在屋內的還有同居的鄭姓郵差（38歲），但鄭男當下吸完毒後神情恍惚，開門時右側臉頰上還有「血抓痕」，警方懷疑案情不單純，將調查黃女墜樓示意外、自殺、抑或是他殺。

▲黃女在吸毒後墜樓，是否有外力介入，警方還要再釐清。（圖／東森新聞）

警方指出，黃女當下墜樓聲響相當大，還撞穿2樓住戶陽台採光罩，吸引鄰近民眾圍觀、報案；當救護人員趕抵現場時，黃女滿身是血、全身骨折，當下已無生命徵象，經送醫搶救後仍然宣告不治身亡。

警方確認死者身分後前往7樓住處採證，但同居的鄭姓男友卻因吸完毒後神情恍惚，按鈴許久後才終於開門，眼尖的警方還發現鄭男右側臉頰滿是抓痕，懷疑整起案件另有內情。警方指出，經初步搜索後，在黃女住處起出160包摻有安非他命等二級毒品的「毒咖啡包」，總重2069公克；但鄭男對於毒品來源交代不清，僅稱「都是女友的」。

▲警方上門搜索時，鄭男因吸毒恍惚，拖了許久才前來應門。（圖／記者張君豪翻攝）

據悉，死者黃女與鄭男2012年時透過線上遊戲認識、交往，但2人感情狀況不穩定，分分合合，直到前一陣子復合後才終於決定同居，並在林森北路租下7樓套房同住，但2人才入住短短10天就旋即發生離奇死亡墜樓案。

鄰近住戶指稱，案發前曾聽聞鄭男與黃女吵得不可開交，2人爭吵聲響相當大，沒多久後就聽聞「砰」一聲，一開始還以為是車禍，直到外出查看後才發現是黃女墜樓。

▲警方搜出160包毒咖啡，鄭男辯稱毒品全是女友持有，自己並不清楚來源。（圖／記者張君豪翻攝）

鄭男向警方供稱，黃女患有重度憂鬱症，當天晚間2人在房內吸食毒咖啡包助興，但之後卻因瑣事爆發口角衝突，女友一時情緒失控，才會自己從7樓租屋處墜下；針對臉上的抓痕，鄭男則稱是與女友吵架時被抓傷，否認推他下樓，但對於大量毒品來源，鄭男則全盤否認有運毒、販毒一事，僅推稱「不知道，毒品都是女友所持有」，將罪責全往死亡的黃女身上推。

由於鄭男說詞避重就輕，且又在郵政公司擔任郵差，警方質疑鄭男恐藉職務之便進行運販毒情事；而究竟黃女確切墜樓原因為何，警方也將再釐清疑點，深入追查。

▲鄭男說詞避重就輕、言詞閃爍，警方將深入釐清。（圖／東森新聞）