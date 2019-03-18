深夜遇警拔腿就跑　心虛男被搜出K他命、毒咖啡包

▲25歲魏姓男子遇警丟包毒咖啡，被警循線起獲共183包毒咖啡及3包K他命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局開元派出所巡佐蘇敬修、警員劉祝愷18日凌晨3時55分巡邏經開元路148巷內，發現一名男子形跡可疑，欲攔下盤查時該男子竟拔腿落跑，警方隨後追趕，男子於逃跑途中丟下一包不明物品，最後被警方緝獲，發現25歲魏姓男子丟包的是毒咖啡，循線起獲共183包毒咖啡及3包K他命。

警方說，蘇員等人追到開元路148巷7之4號前，將該男子攔下，經查證男子身分為25歲魏姓男子，詢問為何逃跑並要求檢視隨身物品，魏男自知難逃法網，主動交出身上之k他命1小包（重1.68公克）。

警方隨後帶著魏嫌回到其丟包地點，並在該處的一輛自小客下方地面發現被棄置的毒咖啡包45包（計511.8公克），魏嫌坦承毒品為其所有，即將人帶回所內偵辦。

18日上午 9時50分，警方於偵訊後帶魏嫌前往開元路219號前找到其所駕駛之自小客車執行搜索，在車內起出毒咖啡包138包（計1617.83公克）、K他命2包（14.27公克）、分裝袋、磅秤及現金8萬6700元，總計查獲毒咖啡2129.63公克、K他命15.95公克，全案訊後依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦，並向上溯源追查。