專賣傳播妹！手機藏「花名冊」爆量辣妹進社區買毒露餡

▲藥頭手機內藏花名冊，多名傳播妹都向他購買毒咖啡。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市五股區一名蔡姓藥頭為了販賣彩虹毒咖啡包，向各大傳播、飯局妹兜售，為了方便傳播妹挑選，甚至還將人帶回到租屋處裡面，但也因為出入複雜被民眾舉報，新北市蘆洲警方14日將其逮捕到案，並起獲502包毒咖啡包及109公克的K他命，查扣的蔡男手機內堆滿與傳播妹的對話，讓員警不禁感嘆生意腦袋動真快。

警方調查，43歲的蔡姓男子租屋在新北市五股區新五路的一棟社區大樓，將租屋處改裝成販毒據點，先從上游進貨大量的彩虹毒品咖啡包，以200元的低廉價格取得後，再兜售給時常需要毒咖啡助興的傳播妹、飯局妹，把顧客帶回家中挑選、交易，一轉手就賺了雙倍價錢。

因為該租屋處出入複雜，蘆洲警方透過社區友善通報網獲得線報，得知蔡男從今年10月就開始租屋，經長期監控掌握事證後，14日下午5時許前往查緝，當場逮捕蔡姓藥頭，並在屋內起獲502包（總重3762公克）的彩虹毒咖啡包及109公克的K他命。

蘆洲警方表示，現場員警查扣蔡男的手機、平板後，發現他都以微信通訊軟體聯繫傳播妹販毒，軟體內聊天內容一排拉下，清一色都是面貌姣好、身陷毒害的年輕女子，蔡男自知難逃法網也乖乖認罪，全案訊後依照意圖販賣毒品罪嫌送辦，並持續追查毒品上游及共犯。

▼警方在租屋處查扣的彩虹毒咖啡包。（圖／記者陳豐德翻攝）

