揹4刀到處晃嚇人！　他哽咽「見刀如見父」：太想念過世父親了

地方中心／高雄報導

高雄草衙派出所員警18日巡邏勤務時，發現一名李姓男子行跡可疑，因此上前盤查，結果走進一聞車上滿是K他命氣味，從車上搜出38包毒咖啡包，甚至還查獲4把刀，雖然對方辯稱「太想念父親」才會帶刀出門，但仍將他移送偵辦，全案依持有毒品移送、社會秩序維護法裁罰。

▲警方上前盤查，果然在車上發現多包毒品。（圖／記者宋德威翻攝）



警方表示，所長陳宗靖、警員吳俊昱發現李男（26歲）與朱姓友人（30歲）深夜在路邊停車言談，模樣看起來相當可疑，於是上前盤查，果然就在車內的中央扶手旁搜到一包K他命約1.33公克及菸盒K盤，後來又陸續查獲彈簧刀、西瓜刀、藍波刀、帶背齒求生刀及一把瓦斯槍。

李男語帶哽咽辯稱，過世父親之前是打鐵仔菜刀師傅，之所以出門會帶這麼多刀械是因為太想念父親了，見刀如見父才將刀械放在身旁形影不離，另外多量的毒咖啡包是準備跨年狂歡吸食用。

▲查獲的非法物品。



警方訊後依意圖販賣而持有毒品移送高雄地檢署偵辦外，同時將持續向上追查毒品來源，以確實斷絕毒品根源，防堵毒品流入戕害高雄市人民身心；另刀械、玩具槍部分則依社會秩序維護法裁罰。

【更多精彩新聞】

「整個腹部都是液體」脫光嘿咻人妻19次！ 小王：我來滿足妳

「下面氣不通」哄騙女信徒做10分鐘！ 神棍：未婚夫住院都是X到妳



影／曝空姐動作片！夫淚看「光屁股小王」心痛 網安慰：法院認證4分男