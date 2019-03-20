解放軍至少裝備128架殲-16　繼續生產總量或超過300架

▲殲-16改裝訓練。（圖／翻攝自解放軍報，下同）

大陸中心／綜合報導

殲-16改良自俄羅斯的蘇霍伊戰機，也是解放軍陣中性能最好的國產戰機之一。官方資料顯示，殲-16從2015年開始逐漸交付海、空軍，目前空軍已有4個作戰旅裝備該型戰機；按照一個作戰旅有32架的數量計算，空軍目前裝備至少128架殲-16。

殲-16是瀋陽飛機工業集團研發的4.5代戰機，改良自Su-30MKK第4代戰機。該機型2012年在網站上首次亮相，並被視為2000年購入的Su-30自產版。2017年7月30日適逢解放軍建軍90周年，當時5機密集編隊的殲-16機群也曾作為殲擊機梯隊的一部分參加閱兵式。

根據陸媒報導，由於大陸國產的第一代蘇霍伊雙發重型戰機「殲-11系列」無法滿足空軍的需求，再者海、空軍面對實戰環境又需要一種能與美國的F-15E定位相近的戰機，殲-16因此應運而生。

報導指出，早期的殲-11雖然無法如F-15E這般耐用，但在殲-10的配合下尚可負荷戰場壓力，但海軍航空兵承受的壓力卻相對更重。海軍航空兵要為海軍的艦艇提供空中掩護，還得打擊敵方的水面艦艇，裝備的戰機必須具備一定的面打擊能力，因此更加凸顯殲-16的重要性。

報導提到，殲-16裝備國產有源相控陣火控雷達、Pl-15中遠距離空對空導彈、Pl-10紅外線導引空對空導彈以及其他國產的對地、對海精確制導彈藥，已經具備替代空軍、海軍航空兵的殲轟-7和蘇-30系列戰機的能力。

報導透露，目前空軍擁有的蘇-30和殲轟-7的大約220架，海軍目前有3個作戰旅大概96架，總共需要大約316架殲-16來替換，這還只是用殲-16替換的數量，若再加上戰力增長的需求，裝備的戰機數量可能還會更多。