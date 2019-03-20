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超狂「呼巴掌」大賽　冠軍大鬍子一掌讓對手翻白眼倒地

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▲ 平頭男不敵大鬍子男的巴掌攻擊，直接抓著擂台失去意識出局（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

俄羅斯貴為戰鬥民族，近身肉搏比賽絕對是少不了，日前西伯利亞舉辦一場男子呼巴掌錦標賽，站在擂台兩側的2名參賽者，將輪流賞對方巴掌，期間被打的一方不能出手阻擋或閃避，否則將失去比賽資格，如果其中率先將對方打到意識不清或倒下，就可以獲得勝利，冠軍將可以得到3萬盧布（約新台幣1.45萬元）的獎金。

根據英國《每日郵報》報導，這場呼巴掌大賽舉辦在克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk）地區，從近日流出的一段影片中可以看到，一名平頭白衣男向裁判示意之後，率先揮出一巴掌，沒想到對方絲毫不受影響。換大鬍子男攻擊後，他沒在客氣地直接揮出猛力一掌，讓平頭男直接全身失去平衡，後傾倒下後方的群眾。

▼ 平頭男向裁判示意後，直接一掌揮向對手大鬍子男。（圖／臉書影片截圖，下同。）

▲▼ 俄羅斯呼巴掌大賽。（圖／臉書影片截圖）

▲▼ 俄羅斯呼巴掌大賽。（圖／臉書影片截圖）

▼ 沒想到對手不動聲色，直接展開快速反擊，力道之大立刻讓平頭男向後倒去。

▲▼ 俄羅斯呼巴掌大賽。（圖／臉書影片截圖）

▲▼ 俄羅斯呼巴掌大賽。（圖／臉書影片截圖）

比賽到此還沒結束，平頭男決定進行第二次挑戰，只見他揮出巴掌後，對方卻一樣不動聲色。這時輪到大鬍子反擊，他決定先穩下節奏，好好進行本回合的攻擊，只見他量測好距離後，用盡氣力揮出致命的一擊，讓平頭男瞬間翻白眼、失去意識後，獲得本場勝利。

▼ 平頭男不死心再揮第二掌後，直接遭到大鬍子男一掌KO。

▲▼ 俄羅斯呼巴掌大賽。（圖／臉書影片截圖）

▲▼ 俄羅斯呼巴掌大賽。（圖／臉書影片截圖）

大鬍子男卡莫茨基（Vasily Kamotsky）成功奪冠後，獲得3萬盧布的獎金。據悉，這場比賽是為期2天的「西伯利亞力量展」（Siberian Power Show）的一部份，比賽時間為2小時，只要其中一方投降或倒下，比賽立刻結束。展內除了呼巴掌錦標賽以外，還包括鋼管舞、健美、舉重和群眾摔跤等項目，如果想要參展，需要先購買400盧布（約新台幣190元）的門票才行。

許多網友看到這段影片後，紛紛驚訝地表示，「這太有趣了」、「不要舉行總統選舉辯論，把這個帶進來吧」、「兩人肯定已經腦震盪了」、「我前妻參賽的話一定贏，我每次晚回家都可以得到這種對待」、「很懷疑被打的人會不會腦震盪」、「要是我肯定在開始前直接棄權」。

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關鍵字：呼巴掌,俄羅斯,Siberian Power Show,卡莫茨基,Vasily Kamotsky

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