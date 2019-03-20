籲陸在台海局勢唱主角　環時：把台當局擠到邊緣位置！

▲解放軍演練。（圖／《解放軍報》）

記者馬叔安／綜合報導

針對台美19日建立「印太民主治理諮商」對話機制，《環球時報》20日社評指出，美國在用「切香腸」的方式對美台關係做提升，增加對北京的長痛，大陸應當在整個台海局勢中唱主角，「把台當局徹底擠到邊緣位置上去，使得他們說什麼話越來越不具有實際意義。」

社評引用美國在台協會處長酈英傑（Brent Christensen）的說法，首次對話預計今年9月在台北舉行，美方將由國務院民主、人權和勞工事務局的資深官員帶隊，率團前來參加。社評指出，這是美國在台協會處長40年來首次在台外交部與台外交部長共同舉行記者會，這本身構成了一種打破，其次，美台構建了一個圍繞印太問題的對話，「暗示了美國對台往印太戰略裡面擠的歡迎。」酈英傑也強調，這件事不應被視為美國要挑釁中國大陸。

▲行政院蘇貞昌院長接見AIT美國在台協會酈英傑處長William Brent Christensen。（圖／記者李毓康攝）

社評認為，美方此舉是為在某個特殊時刻，把美台關係作為對華施壓的突出牌來打做鋪墊，而下一個嚴重危機點則應是美國對台可能的大規模軍售案，隨著美方打破規矩，美台相互勾結的動作勢必逐漸增多，「大陸如果總盯著雙方官員說了什麼話，又有什麼小動作，肯定會很累。而且我方會受他們牽制，陷入被動。」

社評表示，大陸針對台海的佈局方向，當中有兩點最重要，一是實際拉近兩岸民眾的心理距離，爭取台灣民眾對九二共識的認同與支持；二是加緊軍事鬥爭準備，對法理台獨和美國高強度乾預臺海局勢進行強有力的遏制，具體的做法則包括「惠台31條措施」以及解放軍軍機繞台。

▲解放軍西部戰區空軍「霧都雄鷹」旅的殲-11和蘇-27UBK編隊突防。（圖／翻攝自新浪軍事）

社評強調，今後環繞台灣的軍事行動有必要與未來可能的奪島軍事鬥爭更多結合起來，增加那些軍事行動的奪島訓練性質，或者阻止美國軍事干預台海局勢的演練性質，一旦那樣做，有可能導致美國在台海地區軍事活動的活躍，但大陸無需畏懼那樣短期的局勢升級，因為屆時受害最大的將是台灣經濟，對台灣當局造成巨大壓力，從而迫使它對進一步鋌而走險產生畏懼。

社評結尾寫道，如今台灣總統大選接近，「無論未來一年中發生什麼，我們都應記住：『台獨』是一群慫包，外強中乾。」