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因應不對稱作戰　M14步槍改造增強型戰鬥步槍

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理工學院輕兵器維管研發能量　培育國防科技人才

軍聞社／記者林澤廷專訪

「我們有兵器設計的課，介紹槍枝設計的原理，會讓學生操作，操作完就會保養」，目前擔任國防大學理工學院動力及系統工程學系主任李永隆上校，對於照護保養將近400餘枝槍枝很有心得，也以能為國防科技貢獻心力為榮。

李上校表示，因為很多槍在保養的時候，零件會遺失，或因操作不當損壞，而許多槍現在已經沒有零件可以維修，因此在保養操作在這方面要格外小心，平時會利用教學取槍的同時，進行清點與保養，至於展示室裡設置有除濕機，保持室內濕度低於65％，以維持槍枝不受潮。

此外，李上校說，學生除了槍枝設計之外，該學院也聘請兼任老師教導學生射擊技能，強化戰技動作時，與人因工程的配合，讓未來研發的槍能更具實用性。

理工學院輕兵器維管研發能量　培育國防科技人才

「我覺得應該要讓槍枝可以在狙擊槍跟步槍之間作轉換」，國防大學理工學院動力系兵器系統工程組大學部四年級學生劉晏儒說，在該學院去年的實作展中，配合學生兵器工程專題實作課程，首次將M14步槍所改造的「增強型戰鬥步槍」實體展出，她認為，因應現在城鎮戰和不對稱戰爭的關係，加上M14步槍本身較沒辦法加掛一些戰鬥裝備，所以有幫它加裝一些戰術魚骨，可隨時拆裝，增加戰鬥性能，讓槍枝整體運作更加靈活。

另一位參與槍枝研發改造的學生吳庭儀指出，有關學生兵器工程專題實作，以6人為一小組，共設計出兩把改造槍枝，從一年級開始，基本的專業課程，如五大力學或、膛內外彈道等課程，就是學習基礎；另外，在加工方面，則需配合實驗工廠車工和鉗工技術，才能打造出理想又實用的輕兵器，儘管設計研發這條路不容易，但她深信只要努力學習，一定可以達到想要的目標，未來也將持續精進自己的學能，為國防科技持續貢獻心力。

理工學院輕兵器維管研發能量　培育國防科技人才

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