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管制藥「佐沛眠」一給40粒！「全台最肥衛生所」主任年領360萬獎金

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▲主作蕭秋勇（左）自2010年到三芝衛生所服務，此後衛生所獎金便逐年增加。（截自三芝衛生所影片）

圖文／鏡週刊

三芝區居民僅2.2萬人，每年發出的獎金卻十分驚人，「業績」提升率更是高得嚇人，2015年發出獎金1,031萬元，2016年成長到1,251萬元，2017年發出1,468萬元，去年的獎金則高達1,476萬元，是全台最賺錢的衛生所。

請繼續往下閱讀...

與新北其他行政區相比，第二名的板橋區發出獎金1,462萬元，但板橋居民有55萬人，幾乎是三芝的25倍；而居民人數與三芝差不多的萬里衛生所只發出479萬元獎金，不到三芝的1/3。

【最肥衛生所3】月薪8萬獎金360萬　衛生所主任賺得比當年柯P還多

▲新北市三芝衛生所。

三芝衛生所每月的病患約有2,000人，收入卻高得離譜，健保署已著手調查。

據了解，三芝衛生所每月約有2,000名患者，去年入帳達2,988萬元，這筆錢卻沒有用來改善醫療設備。根據新北市衛生所獎勵金制度規定，每年收入減掉成本，再扣除15％的醫療作業基金，剩下的全都是衛生所人員的服務獎金，也成為有心人士的斂財手段。

三芝衛生所「生財有道」，盈餘卻沒有用來改善偏鄉醫療資源，連所內的器材更換都要拜託民代幫忙。本刊接獲爆料，該所每年的獎金高的嚇人，去年就發出1,476萬元，主任蕭秋勇月薪8萬，每年卻可多領360萬元，相當於每月「加薪」30萬，比台北市長柯文哲當年在台大當主治醫師的月薪30萬元還高，健保署則已經著手調查「高薪」的背後原因。

新北市議員鄭宇恩呼籲相關單位應盡快釐清三芝衛生所賺錢的真相，別讓健保制度成為有心人士眼中的肥羊。

三芝衛生所去年門診收入2,988萬餘元，扣除成本和醫療作業基金提撥，共發出1,476萬元獎金。

▲三芝衛生所去年門診收入2,988萬餘元，扣除成本和醫療作業基金提撥，共發出1,476萬元獎金。

主任的獎金上限是360萬元，剩餘的獎勵金則是由主任和護理長等人組成的「績效評估委員會」決定，在每年底統一分配，而多數員工的所領得的獎金竟然比1年的本俸都還高。

根據本刊接獲的資料，3名護理師每月薪水約62,000元，獎金卻可領超過74萬，藥師薪水不到5萬，「年終」近60萬元，連本薪22,000元的司機都能多領27萬元，優渥待遇讓人不敢置信。

本刊接獲爆料，指蕭秋勇對病人「有求必應」，藥物遺失可以回來重領，開出的處方藥量也毫不吝嗇，過去更曾開給病人過量的管制藥品「佐沛眠」，該藥日用量為1顆，蕭秋勇最高卻開給病患一天40粒，他也因而遭控訴為賺錢而濫開藥，健保署則已經著手調查「高薪」的背後原因。


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關鍵字：鏡週刊,衛生所,三芝

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