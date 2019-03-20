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台南最夯打卡亮點　南美館2館的巨大傘蓋還有這功能

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▲「台南市美術館」2館由日本建築師坂茂設計，主建築外頭大型五角碎形遮蔭屋頂，以市樹鳳凰花為發想。

圖文／鏡週刊

今年1月27日，「台南美術館」2館正式啟用，由普立茲克建築獎得主坂茂建築事務所與石昭永建築師合作設計，建築裡暗藏超多巧思，立刻成為台南最夯打卡熱點，只有親身感受才知道。

以台南市樹鳳凰木的花朵為創作靈感的「台南美術館」2館，在日本建築師坂茂與石昭永建築師合作下，如一個個純白方盒堆起來的小山丘，外觀上創造出豐富多變的幾何構圖，成了台南今年最夯的打卡拍照景點。

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南美館2館巨大遮蔭屋頂，是由10根大斜梁支撐。
 
▲南美館2館巨大遮蔭屋頂，是由10根大斜梁支撐。
 
細看傘蓋屋頂，由無數個大中小不鏽鋼三角錐組成。

▲細看傘蓋屋頂，由無數個大中小不鏽鋼三角錐組成。

從外觀看，多角形建築上頭有著一個巨型且繁複的大傘蓋，像是遮蔭屋頂的傘蓋是由10根大斜梁支撐住，仔細看，上頭是由許許多多大小不一的三角錐構成，因為有不同角度反射，讓南部即使陽光炙熱，室內溫度也能下降攝氏3、4度，而且光線如穿透樹葉般，為館內投射下美麗光影。

層層梯形狀的戶外空間平台，創造如爬山般的樂趣。
 
▲層層梯形狀的戶外空間平台，創造如爬山般的樂趣。
 
來到南美館2館戶外平台，可居高臨下，欣賞台南市區景色。

▲來到南美館2館戶外平台，可居高臨下，欣賞台南市區景色。

從一開始即設定具多元生活機能的「台南美術館」2館，白色主建築連結另一棟跨域展演廳，寬廣的館外空間，不需要走進美術館內，即能從四面八方走上層層梯形平台，有趣的是，各面梯形平台彼此並不相通，遊客得一會兒上坡、一會兒再走下樓換至另一個平台賞景，彷彿行走在各自的小山頭。

然而，最受遊客喜愛的還是美術館的戶外空間。來自以色列藝術家David Gerstein以人與自然關係所創作的《輪飛蝶舞 悠遊時光 Good Times》，每隻蝴蝶都擁有獨一無二的色彩，繽紛活力的作品分外亮眼。

色彩繽紛的以色列藝術家作品《輪飛蝶舞 悠遊時光》格外搶眼。
 
▲色彩繽紛的以色列藝術家作品《輪飛蝶舞 悠遊時光》格外搶眼。
 
「台南市美術館」2館自年初開館，吸引眾多遊客慕名而來。

▲「台南市美術館」2館自年初開館，吸引眾多遊客慕名而來。

猶如陽光自由揮灑的白色牆面，時時刻刻變化微妙光影，幾何線條簡單勾勒，自然成了網美們拍IG照的最佳舞台，處處可見情侶們、年輕學子、帶著小孩出遊的親子客們，每個人都能輕易找到專屬的拍照角度，化身為空白畫布上的主角，光是在美術館外頭就能玩樂許久。

南美館2館目前成為台南市最夯網美拍照景點。
南美館2館的白色外牆成為遊客拍照的最佳背景。
 
台南市美術館2館
  • 地址：台南市中西區忠義路二段1號
  • 電話：06-221-8881
  • 營業時間：09：00～17：00，週五、六延長至21：00，週三公休。
  • 門票：2019年5月21日前免費參觀
 


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