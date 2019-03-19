「啊！」台男酒吧起衝突　洋男伸手勸架竟遭咬斷指吐地上

▲狂男酒吧起衝突，竟咬對洋男手指。（圖／翻攝Google map）

突發中心／台北報導

台北市一名陳姓男子與友人相約到北市一家知名英式酒吧「On Tap」飲酒，期間因故與陳姓女服務員及酒吧老闆發生肢體衝突，而一名英國籍男子菲利浦（Philip Neaves）見狀上前勸架，但陳男竟抓狂似的一口咬斷對方右手小指。事後菲利浦獲賠17萬元並撤銷刑事告訴，然而1年後他又主張因傷勢讓他包了1年的繃帶，但小指還是發黑掉落，讓他身心受到嚴重傷害，憤而向陳男求償70萬元。陳男到庭後辯稱是因遭到圍毆而正當防衛，但法官勘驗監視器影片認定他並未遭圍毆，判決應賠對方33萬元。

判決書指出，陳男2016年9月22日凌晨與友人相約酒吧聊天，但卻因不明原因與店內員工及老闆起了衝突，期間還不斷動手毆打酒吧老闆。菲利浦見狀立刻上前制止，但沒想到陳男隨後竟拿著店外的玻璃空酒瓶回來尋仇，而正當他舉起右手示意要陳男冷靜時，陳男抓狂似的一口咬住他的右手小指，最後竟然咬斷了1/4指節，還無情的吐在地上。

菲利浦表示，當時雖然緊急送醫，但斷指接回手術並不成功，最後還是發黑掉落，而他也因此吃了一個月的止痛藥，但還是疼痛難耐。此外，在復原期間菲利浦除了在握東西時感覺遲鈍外，他與別人說話時，別人都沒有在聽，只是盯著他的手指看，且他在1年間傷口都包著繃帶，讓他感到相當難堪，陳男咬掉他小指吐掉後的畫面更時不時的浮上心頭，讓他飽受折磨，最後決定向陳男求償70萬元精神撫慰金。

法院審理時，陳男辯稱自己當時喝得爛醉，醒來後什麼事都不記得，但當時是因為遭到圍毆，出於正當防衛才張口咬人，且事後已賠償對方，也獲得撤告，而台北地院也判決公訴不受理，因此拒絕賠償菲利浦70萬元。

法院事後勘驗監視器畫面，發現是陳男不斷對著酒吧老闆揮拳攻擊，而其他客人才圍上來拉開陳男，與他所稱遭圍毆的說法不符，因此不採信其說法，酌定陳男應賠50萬元給菲利浦，扣除先前賠償的17萬元，應再賠33萬元給對方。全案可上訴。

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