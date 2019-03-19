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澎湖磷蝦大爆發！赤崁漁港秒變「美乃滋粉海」超密集　民眾狂搶撈

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▲▼澎湖磷蝦大爆發！赤崁漁港秒變「美乃滋粉海」超密集　民眾狂搶撈。（圖／丁香魚旅店授權提供）

▲澎湖近日磷蝦大爆發。（圖／丁香魚旅店授權提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

澎湖近來爆發磷蝦潮，大量磷蝦出沒、死在中衛海域沿岸，白沙赤崁漁港18日深夜也出現大批磷蝦，讓當地民眾爭相捕撈，海面彷彿變成「粉色美乃滋」般。對此，澎湖海洋生物研究中心表示，可能是餌料充足加上人為濫捕的情況變少，才導致磷蝦大量出現。

磷蝦產季約在農曆3、4月期間，過去馬公彭南地區都會有漁民專門出海捕磷蝦，後因收穫不佳而停止，但也給了磷蝦數量修復的時間，因此今年出現大爆發的現象，大批磷蝦紛紛出現在澎湖沿海，日前中衛海域更是有大批磷蝦死在岸邊，引起海鳥爭食。

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▲▼澎湖磷蝦大爆發！赤崁漁港秒變「美乃滋粉海」超密集　民眾狂搶撈。（圖／丁香魚旅店授權提供）

▲▼當地居民爭相捕捉磷蝦。（圖／丁香魚旅店授權提供，下同）

▲▼澎湖磷蝦大爆發！赤崁漁港秒變「美乃滋粉海」超密集　民眾狂搶撈。（圖／丁香魚旅店授權提供）

據悉，白沙赤崁漁港臨海近日也磷蝦大爆發，海面更是被染成粉紅色一片，尤其退潮更是擁到海面上，彷彿濃郁的美乃滋一般。當地漁民便趁晚間集結，帶著頭燈另用磷蝦的趨光性捕捉，每個人都至少抓了一整桶，約10至20斤。

針對磷蝦爆發的異象，澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅表示，澎湖早春偶爾會出現此情況，與環境汙染、氣候變遷等都沒有任何關係；也由於磷蝦活動能力差，只要海浪拍打、潮流帶動就會被推至岸邊死亡。此外，由於磷蝦大量出現，以此為主食的鯨魚、豆腐鯊也會因此出現洄游。

▲▼澎湖磷蝦大爆發！赤崁漁港秒變「美乃滋粉海」超密集　民眾狂搶撈。（圖／丁香魚旅店授權提供）▲▼澎湖磷蝦大爆發！赤崁漁港秒變「美乃滋粉海」超密集　民眾狂搶撈。（圖／丁香魚旅店授權提供）

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