清潔車未禮讓直行車致車禍　男獲國賠78萬餘元確定

▲澎湖馬公市公所工程車駕駛，未禮讓幹線道致車禍，國賠確定。此為示意圖，與本案無關。 （示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

澎湖馬公市公所清潔車陳姓駕駛，2013年9月間，駕車清潔工程車在路上執行勤務，因未禮讓幹線道直行車先行，貿然前進，與朱姓機車騎士相撞，騎士腦部額葉受傷，經常頭暈、耳鳴。騎士提出國賠訴訟，最高法院審理後，判決馬公市公所須國賠78萬5千餘元確定。

判決指出，陳姓駕駛於2013年9月9日上午9時左右，駕駛公務工程用小貨車執行職務，沿澎湖縣204號道路迴車道由南往北方行駛，途經該路與澎湖縣203號道路交岔路口。陳姓駕駛竟未禮讓幹線道直行車先行，貿然前進，這時朱姓機車騎士騎乘重型機車煞車不及，與工程車相撞，騎士倒地。送醫治療後，有頭部外傷併腦震盪、左手指骨骨折、左手第三掌骨骨折等狀況，經過治療後，騎士仍有耳鳴、雙耳高頻率聽力障礙、額葉症候群等後遺症，經常頭暈、頭痛。

騎士不滿，提出民刑事訴訟，刑事部分，陳姓駕駛最後被依照業務過失傷害罪，判刑2月定讞。騎士再提出國家賠償訴訟，要求馬公市公所賠償341萬餘元。

一審法院審理後，認定陳姓駕駛於執行勤務時有疏失，判准國賠34萬餘元。案經上訴，高雄高分院二審審理後，仍認定陳姓駕駛於執行公務時，具有支線道應讓幹線道車先行之過失，仍認定馬公市公所須賠償。但考量騎士疏未注意車前情況，也有過失，重新計算後，認定陳姓駕駛需負7成責任、騎士負擔3成責任。最後二審改判准國賠78萬餘元。

案經上訴第三審，最高法院審理後，認為二審判決認事用法並無違誤，23日駁回雙方上訴確定。

