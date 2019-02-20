賴峰偉拜會福建省委書記于偉國　重啟澎湖、泉州「宗教直航」

▲澎湖縣長賴峰偉（左）拜會福建省委書記于偉國（中）。（圖／東南網）

記者蔡浩祥／綜合報導

甫當選就前往北京，拜會國台辦主任劉結一的澎湖縣長賴峰偉，近日前往福建拜會有關單位，拼直航、拼觀光。福建省委書記于偉國18日接見賴峰偉一行，大談兩地未來交流、合作，而賴本次赴陸，也成功簽署中斷近53年「宗教直航協議書」，7月3日至6日重啟澎、泉媽祖會香活動。

于偉國表示，福建正認真學習貫徹習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上的重要講話精神，堅決落實黨中央對台方針，發揮福建獨特優勢，積極先行先試，希望雙方持續在經貿文化、觀光旅遊、民間交流等方面擴大合作。

除于偉國，省長唐登杰、宣傳部長梁建勇，副省長周聯清、郭寧寧等，也陪同會見，足見規格之高。

面對福建方面的積極，賴峰偉指出，今後將一如既往地堅持「九二共識」，通過拓展與福建在海上、空中的直航通道，不斷深化人員往來、共享旅遊資源、保護海洋資源，共同增進兩地民眾福祉。

▲澎湖縣長賴峰偉（右）與泉州市副市長周真平，在泉州天后宮，為4萬5千斤大米龜點睛。（圖／澎湖縣政府）

賴峰偉本次赴陸，最大亮點之一，就是重啟澎湖、泉州的「宗教直航」。19日在泉州天后宮舉辦的「澎泉元宵乞龜」點睛儀式，賴見證澎湖天后宮與泉州天后宮，簽署「宗教直航協議書」。

據了解，賴峰偉曾在2002年帶領3百餘位澎湖鄉親，經海路護送澎湖天后宮媽祖至泉州天后宮會香，那場「宗教直航」也重啟澎、泉中斷53年的航線。

賴峰偉認為，澎湖與泉州血緣、文化、宗教相近，宗教直航可為兩岸搭起友善的橋梁，開啟和平交流，賴縣長也希望明年澎湖能進一步與媽祖出生地湄洲島，建立宗教直航。