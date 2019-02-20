　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

賴峰偉拜會福建省委書記于偉國　重啟澎湖、泉州「宗教直航」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲澎湖縣長賴峰偉（左）拜會福建省委書記于偉國（中）。（圖／東南網）

▲澎湖縣長賴峰偉（左）拜會福建省委書記于偉國（中）。（圖／東南網）

記者蔡浩祥／綜合報導

甫當選就前往北京，拜會國台辦主任劉結一的澎湖縣長賴峰偉，近日前往福建拜會有關單位，拼直航、拼觀光。福建省委書記于偉國18日接見賴峰偉一行，大談兩地未來交流、合作，而賴本次赴陸，也成功簽署中斷近53年「宗教直航協議書」，7月3日至6日重啟澎、泉媽祖會香活動

于偉國表示，福建正認真學習貫徹習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上的重要講話精神，堅決落實黨中央對台方針，發揮福建獨特優勢，積極先行先試，希望雙方持續在經貿文化、觀光旅遊、民間交流等方面擴大合作。

除于偉國，省長唐登杰、宣傳部長梁建勇，副省長周聯清、郭寧寧等，也陪同會見，足見規格之高。

面對福建方面的積極，賴峰偉指出，今後將一如既往地堅持「九二共識」，通過拓展與福建在海上、空中的直航通道，不斷深化人員往來、共享旅遊資源、保護海洋資源，共同增進兩地民眾福祉。

▲澎湖縣長賴峰偉（右）與泉州市副市長周真平，在泉州天后宮，為4萬5千斤大米龜點睛。（圖／澎湖縣政府）

▲澎湖縣長賴峰偉（右）與泉州市副市長周真平，在泉州天后宮，為4萬5千斤大米龜點睛。（圖／澎湖縣政府）

賴峰偉本次赴陸，最大亮點之一，就是重啟澎湖、泉州的「宗教直航」。19日在泉州天后宮舉辦的「澎泉元宵乞龜」點睛儀式，賴見證澎湖天后宮與泉州天后宮，簽署「宗教直航協議書」。

據了解，賴峰偉曾在2002年帶領3百餘位澎湖鄉親，經海路護送澎湖天后宮媽祖至泉州天后宮會香，那場「宗教直航」也重啟澎、泉中斷53年的航線。

賴峰偉認為，澎湖與泉州血緣、文化、宗教相近，宗教直航可為兩岸搭起友善的橋梁，開啟和平交流，賴縣長也希望明年澎湖能進一步與媽祖出生地湄洲島，建立宗教直航。

ET快訊
快訊／除夕燒死6親友嗆法官比中指　更一審判死刑

關鍵字：賴峰偉,于偉國,福建,澎湖,宗教直航

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

王毅：把中國的發展看成美國的機遇　才能解決包括經貿的問題

中美磋商後期原則　環時：必須觸及雙方關切，而不僅是美方的

逆襲貿易戰陰霾　上海1月吸引外資年增196%

賴峰偉拜會福建省委書記于偉國　重啟澎湖、泉州「宗教直航」

璀璨燈光重現《千里江山圖卷》　北京故宮「上元之夜」帶你畫中遊

影／北京故宮炫目大秀首登場　「強弱燈光對比」打造立體感護古建築

影／北京故宮首開夜場慶元宵　絕美燈光秀「照亮600歲紫禁城」

上海再迎女副市長　宗明補缺翁鐵慧

中美第7輪貿易談判21日登場　牛彈琴點出「有三個不同尋常」

上海台協3月見韓國瑜　4月首度移師高雄徵才3000人

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

陸籍女大生偷帶火腿腸重罰20萬　崩潰痛哭找爸媽！移民署准入境

台北第一家泰國流水蝦吃到飽　3條玻璃水道任你夾 + 超大生蠔

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

咬下去才發現是巧克力！　「翻糖鞋子」絕對猜不出來～

林依晨吃醋怎麼辦～　張彬彬捧臉、背後抱各種哄

穿「超貼毛衣」替艦長父賣水餃 水餃妹爆紅...狂粉一次訂萬顆捧場

王毅：把中國的發展看成美國的機遇　才能解決包括經貿的問題

中美磋商後期原則　環時：必須觸及雙方關切，而不僅是美方的

逆襲貿易戰陰霾　上海1月吸引外資年增196%

賴峰偉拜會福建省委書記于偉國　重啟澎湖、泉州「宗教直航」

璀璨燈光重現《千里江山圖卷》　北京故宮「上元之夜」帶你畫中遊

影／北京故宮炫目大秀首登場　「強弱燈光對比」打造立體感護古建築

影／北京故宮首開夜場慶元宵　絕美燈光秀「照亮600歲紫禁城」

上海再迎女副市長　宗明補缺翁鐵慧

中美第7輪貿易談判21日登場　牛彈琴點出「有三個不同尋常」

上海台協3月見韓國瑜　4月首度移師高雄徵才3000人

喜宴雞湯上桌轉一圈！大嬸說了一句話　同桌女：她讓整桌瞬間尷尬

巧克力派有棉花糖口感？《拜託了便利商店》韓式料理特輯

王毅：把中國的發展看成美國的機遇　才能解決包括經貿的問題

時尚「老佛爺」卡爾拉格斐超自律　30年不碰巧克力：我可以用鼻子吃

芒果花期病蟲害危機四伏　農友要注意防範

日本航空自衛隊F2戰機墜機　尋獲2飛行員仍有意識

台東遶境慶元宵！七爺「吃炮」火燒衣　網驚：差一點升天...

許維恩「緊靠新歡」貼臉輕吻！　情侶閃照曝光…網秒懂：認愛前奏

中美磋商後期原則　環時：必須觸及雙方關切，而不僅是美方的

「他所謂的藝術只是胡鬧」─傑克遜・波洛克（Jackson Pollock）

去超商買熱湯只帶500元　狗狗咬恐龍逼結帳...媽傻眼

大陸熱門新聞

清潔工躲廁所用餐！網淚：太辛酸

影／北京故宮首開夜場　紫禁城美..

影／強弱光影交錯　北京故宮入夜..

抓未婚妻外遇　男氣炸暴打還PO..

你吃「元宵」還是「湯圓」？內行..

中美貿易華府續談　有這3個不尋..

上海迎女副市長　宗明補缺翁鐵慧

網傳深圳灣大橋「朝海面下垂」

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

保留「中華民國」 陸學者談兩制..

滬台協3月見韓國瑜　4月高雄徵..

超美！　上元之夜點亮北京故宮

港鐵「初戀女友」照瘋傳！20歲..

「鋼鐵人爸」登場！女兒騙子變偶..

更多熱門

相關新聞

髒臉小貓腦震盪倒路上→大眼萌貓

網友佩芸去年到澎湖遊玩時，看見浪浪「拉芙」受傷倒臥在路中央，費了千辛萬苦，才將牠送醫、帶回本島。幸好，毛孩非常爭氣，不但戰勝了「夭折」的命運，還長成一隻健康又漂亮的貓咪，那雙圓滾滾的雙眼和無辜表情，讓人忍不住融化。

澎湖縣長賴峰偉訪廈門　爭取麗星郵輪復航

上海市台辦主任李文輝抵台 午宴見連勝文、張麗善

周儀翔交手胡瓏貿　陳林堅射翻新疆

福建6層公寓大樓倒塌！至少7人受困

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

快訊／沙鹿女師失蹤5天　苗栗尋獲

「我不想再吵了」女子跳樓慘死　男友目睹過程淚崩

用完餐「杯碗盤陣法」暖哭老闆娘

婆媳爆翻臉！哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」

小辣椒從漫威退休！掰了11年鋼鐵人CP

文大女遭公車撞斃　疑為謝政鵬愛侶

老公過世！婆婆逼她嫁小叔：二兒接棒

又有台灣人在韓出道！「精通3語」笑容超甜

脾氣好炸！和5星座交往「要吵架超難」

茵芙爆心機女！消音前對話流出「是郭雪芙」

平溪看天燈廁所20元　遊客嗆：丟臉

與表哥7年婚變！有馬妹：人生只有一次

奴才抱枕熟睡　22歲貓「神複製」

工作壓力大　女師翹課散心失聯5天

黑人騎「三冠王」載范范舊照出土

更多

最夯影音

更多

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

陸籍女大生偷帶火腿腸重罰20萬　崩潰痛哭找爸媽！移民署准入境

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面