快訊／挪威校園濺血4傷！男學童「刀刺教師」遭逮　作案動機待查

記者詹雅婷／綜合外電報導

挪威首都奧斯陸（Oslo ）19日上午一所學校稍早傳出持刀砍人事件。警方證實，這起案件造成1名教師及3名學校工作人員受到輕傷，4人已被送往醫院進行治療。據瞭解，持刀者的身分為一名在校男學童，目前已被逮捕，但作案動機仍有待調查。

綜合俄羅斯衛星通訊社、路透、獨立報報導，警方周二上午8時30左右接獲報案，得知奧斯陸東部Brynseng School一名男學生持刀威脅老師。奧斯陸警察局的Sven Christian Lie透露，被捕的男學生「年紀相當小」，但不便透露犯案的人是幾年級的學生。另據校警透露，被害人身上有被咬的傷痕，並被叉子刺傷。

目前當局已對此案展開調查，4名傷者均已被送往醫院急診治療，多名巡邏員警仍守在事發現場，並與目擊者交談瞭解當時狀況。警方也證實，事發當下可能有多名學生目擊全程，但並沒有波及到其他小朋友。