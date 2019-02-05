挪威政府安全報告點名華為　陸回應：無端攻擊、荒唐

▲華為深陷資安風暴。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

挪威情報部門PTS週一（4日）發表2019年全國風險評估報告，當中提到，必須注意華為的角色以及向華為般的商業角色與中國政府的關係。面對指控，中國駐挪威大使館也立即回應，表示一個國家的情報部門在涉及到本國安全的問題上用假設性的語言做出評估，對中國進行無端的攻擊是「十分荒唐」。

綜合外電報導，PST主管Benedicte Bjornland指出，華為般的角色可能受其國家影響，只要中國有相關的情報法，便會要求個人和公司與中國合作。一同出席會議的司法部長瓦拉Tor Mikkel Wara則表示，就挪威而言，與華為合作涉及建立規管架構，保護重要的基礎建設。官方正致力研究規管架構到底是怎樣、包括甚麼內容。

事實上，挪威主要電訊商Telenor和Telia的4G網絡均由華為提供，而且目前已準備好推進5G網絡，該國情報部門的風險評估報告，勢必會為華為推廣5G業務帶來不小影響。

面對挪威官方的指控，中國駐挪威大使館也在同日回應，聲明提到，中國不對挪威構成安全威脅，一個國家的情報部門在涉及本國安全的問題上用「假設性語言」作出評估，無端攻擊中國是十分荒唐的。

聲明強調，中國法律沒授權任何機構可以強迫企業安裝「強制後門」，反對有關方面借國家安全之名，行貿易保護之實，如果此報告的邏輯成立的話，那麼中國同樣會遭受來自挪威的安全威脅。因此，希望挪有關情報部門用事實說話，謹言慎行，發表客觀和負責任的言論，以免被國際社會貽笑大方。

▲中國駐挪威大使館回應指控。（圖／翻攝官網）