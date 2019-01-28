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4歲兒想扮「艾莎」　暖爸穿公主裙陪他嗨跳「 Let It Go」

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▲ 趁著老婆不在家，奧倫買來2件公主服，陪兒子一起一圓「艾莎夢」。（圖／翻攝自Facebook／Ørjan Burøe）

國際中心／綜合報導

挪威一位父親奧倫（Orjan Buroe）最近在臉書上傳了一段影片，只見他與4歲兒子德克斯特（Dexter）都穿上藍色公主裙，扮演迪士尼動畫「冰雪奇緣」裡面的公主「艾莎」，隨著主題曲「 Let It Go」的音樂聲忘情旋轉、舞動。父子2人溫馨又有趣的畫面才短短1周，就吸引近7000萬次點閱。

據《紐西蘭先驅報》報導，德克斯特一直希望能夠變成「艾莎」，不過媽媽卻不喜歡他有這樣的想法，她認為「男孩子不應該想著變成公主」，讓德克斯特好幾次都相當沮喪。

為了完成兒子的夢想，德克斯特的爸爸、喜劇演員奧倫某天趁著老婆不在家，特地拿出2件他在eBay上購買的「艾莎公主裝」，讓德克斯特穿上，與自己一起在客廳隨著音樂擺動起舞，並將2人狂歡的過程記錄下來，發佈到臉書上，還加上逗趣的標題「媽媽走了，壓力沒了」。

父子倆穿長裙跳舞的影片迅速吸引不少網友觀看，播放量已經將近7000萬，70多萬人按讚，還有22萬人留言。許多人都讚美，「你是一個好爸爸，為孩子建立了好榜樣，而且從影片中就能看出你對兒子滿滿的愛」、「你的孩子肯定會成為很棒的人，就像你一樣。如果我也有一個像你一樣的老爸，我可能現在就不會這麼自卑了」、「我還以為是爸爸跟女兒在玩耍，當我發現是父子時，我很開心，畢竟你願意讓孩子們去探索任何事物，是個很了不起的爸爸」、「『性別刻板印象』不再是家庭教育中的一部份了，我把你的影片拿給我5歲女兒看以後，她唯一好奇的，只有你怎麼沒有戴皇冠而已。」

▲ 奧倫與兒子隨著音樂，開心的旋轉著 。（圖／翻攝自Facebook／Ørjan Burøe）

不過，也有部分的人認為奧倫的的舉動不太妥當，他們質疑，「一個男生穿裙子非常沒有『男子氣概』，對孩子也是不良示範」、「你是個錯誤示範，為何不帶他去釣魚或玩足球，這樣他就不會有性別認知的問題了」、「是我的的話就絕對不會讓兒子這麼做，他應該知道這些是屬於他姐妹的玩具。」

對此，奧倫回應，兒子之所以喜歡「艾莎」，就是欣賞是她開朗又堅強的性格，更何況孩子們幾乎不會用「性別」去隨便為人事物做分類，就像他們也不會輕易以膚色去評價一個人一樣，「教導孩子，讓他們去做他們希望能做的事情，我認為是很重要的。」

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關鍵字：挪威,奧倫,Orjan Buroe,艾莎,冰雪奇緣

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