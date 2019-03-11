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波音暫不發布失事客機新操作指南　挪威擁18架737MAX繼續飛

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▲▼衣索比亞空難。（圖／路透社）

▲波音公司表示仍在進行調查階段，還不必對該機型發布新的操作指南。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）一架波音737 MAX 8客機10日發生重大空難，大陸民航總局下令在該機型未排除安全風險前暫停執行航飛，而衣航也隨後宣布無限期停飛737 MAX 8客機。波音公司（Boeing）今（11）日表示仍在進行調查，還沒有必要針對該機型發布新的操作指南。挪威航空（Norwegian Air）有18架該機型飛機，目前仍決定繼續正常飛行。

▲衣索比亞,空難,黑盒子。（圖／翻攝自央視新聞）

▲最新消息指出已找到失事客機的黑盒子。（圖／翻攝自央視新聞）

根據路透社報導，波音公司發布聲明，已經和調查小組與所有監管單位密切合作，所有的工作仍在初步階段，目前並不會針對失事的737 MAX 8機型發布新的操作指南。CNN引述專家的分析，衣索比亞航空墜機和去年獅航墜機情況不同，獅航遭遇了空速劇烈波動，而衣航並沒有遭遇空速波動，詳細事故原因和飛行數據仍在進一步調查中。最新消息指出，已經找到失事客機的黑盒子，目前正由衣航工作人員帶回檢測。

▲▼衣索比亞航空。（圖／路透社）

▲目前包括中國大陸和衣索比亞，都已經停飛737 MAX 8飛機。（圖／路透社）

大陸民航局副局長李健表示，依照國際民航公約附件，有8名國人在該事件遇難，中方已派出2人小組參與調查，為確保飛行安全已暫停國內97架波音737 MAX 8飛機的商業運行，並和美國聯邦航空總署（FAA）與波音公司進行溝通，一旦確認問題解決，將重新恢復飛行。

目前已有多個國家宣布暫停737 MAX 8型客機飛行，包括中國大陸和衣索比亞，而台灣的國籍航空中並未引進該機型，對於外籍航空是否停飛的疑慮，一般國際作法是由該國來管制。

▲▼衣索比亞空難。（圖／路透社）

▲衣索比亞空難震驚國際，部分航空公司仍決定繼續讓該機型飛機運作。（圖／路透社）

此外，也有部分航空公司仍決定繼續飛行，挪威航空截至2018年底擁有18架737 MAX 8型客機，預計在2021年底總數將超過70架。由於和去年獅航墜機事件同型飛機再次發生事故，印尼雖然沒有暫停該型客機飛行，但也透過「臨時接地」（temporarily grounding）方式進行檢查，目前仍在評估是否發布額外的安全指令。

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關鍵字：衣索比亞空難,737MAX8,波音公司,挪威,中國大陸

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