　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

俄核潛艇「倒垃圾」...北極熊餓壞爬上甲板搶食　120船員嚇壞躲船艙

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者陳致平／綜合報導

因為全球暖化日益嚴重，導致北極熊的生活空間限縮，讓人和北極熊相遇的機率大增。近日俄羅斯一艘核潛艦在挪威斯瓦巴和揚馬延島（Svalbard and Jan Mayen Islands）北部巡航時，船員決定先浮上海面傾倒垃圾，卻遇到一頭飢餓的北極熊，迫不及待的跳上核潛艦，讓120名船員只能被迫躲在船艙內。

根據《周日快報》（Sunday Express）報導，一艘三角洲4級（Delta-IV class）潛艇巡航北極，卻意外招來一隻北極熊的目光。牠先是小心翼翼坐在潛艇附近觀察，再慢慢跨過厚冰層、靠近潛艇，最後才放心登上甲板尋找食物。

▲北極熊登上核潛鑑。（圖／翻攝自／Twitter／Nico Spalato）

艦上120名船員深怕驚動覓食的北極熊，僅能暫時躲在船艙內，等候北極熊失去興趣後才悻悻離去。依照船內的組員轉述，潛艇棄置垃圾有丟棄在正確位置，也將垃圾分類，全部依循國際海事規定，不過這也不是第一次有北極熊在俄軍潛艇丟垃圾期間靠近。

挪威和俄羅斯領土上目前約有3千隻北極熊，但附近被傾倒垃圾和廢棄物，已經造成生態威脅，嚴重影響到當地動物的生存環境。有專家表示，光是在北極周遭的垃圾汙染要耗費好幾百年的時間才能夠清理完畢。

▲▼ 北極熊因攻擊郵輪安全人員遭射殺，倒臥岸邊。（圖／達志影像／美聯社）

▲北極熊因攻擊警衛遭射殺，血跡斑斑倒臥岸邊。（圖／達志影像／美聯社）

這起傾倒垃圾的意外，也讓人想起2018年7月一艘極地觀光船在挪威的觀光勝地斯瓦巴群島（Svalbard）靠岸，當時4名守衛依法下船視察，其中有一人遭到北極熊攻擊，另一人為了營救同僚，情急之下開槍射殺北極熊。一張北極熊死亡的照片在網路上引發討論，有人認為要拯救同事射殺北極熊是人之常情；但也有人砲火猛烈抨擊，人類入侵北極熊的生存環境，以及全球暖化影響，已經影響了動物的生存空間，現在留行的極地觀光團也可能增加「人熊」相遇的情況，造成危險。

ET快訊
全聯擁951家分店！鄉土連鎖拚不過　網驚：快一統江湖
公主頭舊照像媽！12年後變「冷豔辣妹」　網驚：怎辦到

關鍵字：北極熊,挪威,俄羅斯

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

俄核潛艇「倒垃圾」...北極熊餓壞爬上甲板搶食　120船員嚇壞躲船艙

老爸翻女兒房找到「超粗姊夫」...氣炸狂傳訊息！她秒打臉尷尬了

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

台北「1片1000的近江牛」吃到飽　肉片涮3秒！再扒口和牛滷肉飯

李榮浩「 迷之問題」連發　台上選手無法招架....超尷尬

84歲失智母到幼稚園接小孩 記憶錯亂忘女兒「畢業30年」

媽首發聲明淚訴：孩子曾想死　肉圓惡爸家暴影片再曝光！

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

俄核潛艇「倒垃圾」...北極熊餓壞爬上甲板搶食　120船員嚇壞躲船艙

老爸翻女兒房找到「超粗姊夫」...氣炸狂傳訊息！她秒打臉尷尬了

20年後同學變議會同事　連寶寶也同屆！網喊「拍勵志電影」

準到爆！從你第一眼看到的字母曝「真實個性」...A＝超直爽

台灣大攜手華碩搶攻雲端商機　推「企業儲存雲」服務

出櫃兒子為性向道歉！73歲媽媽：愛誰你決定，不成家沒關係

防非洲豬瘟拉封鎖線　桃機設三道防線

王寶強、馬蓉離婚切割「天價財產」　法院最終判決網暴動：偷情下場！

魏哲家打強心針：台積電下半年強勁　中美貿易仍為變數

彭斯批北京「無視國際規範」　強調：美國不會繼續忽略

蔡英文突襲西門町　買滷味「這個多一點」秒被讚：妳行家嘛！

遺失母親所給佛像護身符　印籍學生感激台南波麗士積極尋回

新奇熱門新聞

爸找到女兒的姊夫氣炸　她神回尷..

巴黎男女路邊嘿咻　被拍繼續動作

女高中生舉免費胸部　60人興奮..

台中夜店廁所白人戰台女影片瘋傳

縱慾無法出賽　LOL主將再發文

爽擠連線7顆衛星粉刺！網重看3..

女友說對性無感　他上鉤才發現：

女友上廁所　男友一秒轉頭吻正妹

嫩媽自拍乳汁狂射鏡子　網：我來

明知是PS　空手指、蓮蓬乳仍瘋..

物流箱一瞄！底部藏店員幹爆奧客..

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

全球唯一！這張遊戲王卡要120..

他擠壓鼻子　無數粉刺蠕動竄出

更多熱門

相關新聞

俄羅斯遭禁賽　百名選手申請中立

IAAF（International Association of Athletics Federations，國際田徑總會）仍維持俄羅斯的禁賽令，由於世錦賽即將來臨，超過100名選手向俄羅斯田協申請中立身份，但只有98名選手的申請被送往IAAF審核。

大自然10年挑戰　獅子北極熊恐消失

2018中俄貿易額3兆元　俄外長：遠未達極限

俄稱9M729導彈射程符合《中導條約》規定

俄戰略火箭軍4導彈團今年換裝「亞爾斯」

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

STUDIO A i8手機不用一萬

女嬰「脖子長滿肉球」是菜花！媽「尾牙太嗨惹禍」

堂姊求情「我去年才流產」拒羈押

機車踏板出現陌生黑背包　他上班見詭異畫面

賀一航兒被砍12刀！第一次看爸哭

她被甩怒嗆渣男！男友吐真相：剩半年壽命

貓咪跑到窗戶外　轉身失足摔下樓

17歲媽怒老公垃圾人　虐女童撞牆

女大生劈腿和前任上床　正牌男友狂打70通

大雨送100便當　保時捷辣妹：要發滿1萬個

孫安佐北捷零遮掩　他罕見說重話

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！對手爆是渣前夫

冷空氣升級冷氣團！北部低溫探12度

家暴男大街逼妻撤保護令　路人一拳打斷門牙

快訊／女童遭桌夾亡　母崩潰：她沒死

更多

最夯影音

更多

匈牙利國寶「綿羊豬」引進台灣　16頭百斤放牧型山豬繁殖成功！

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

小隻短尾貓被誤當家貓捕獲　放生影片曝光網秒懂多兇暴

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

失智婦與家人運動脫隊失蹤！　3天後全身赤裸在深山被尋獲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面