俄核潛艇「倒垃圾」...北極熊餓壞爬上甲板搶食　120船員嚇壞躲船艙

記者陳致平／綜合報導
因為全球暖化日益嚴重，導致北極熊的生活空間限縮，讓人和北極熊相遇的機率大增。近日俄羅斯一艘核潛艦在挪威斯瓦巴和揚馬延島（Svalbard and Jan Mayen Islands）北部巡航時，船員決定先浮上海面傾倒垃圾，卻遇到一頭飢餓的北極熊，迫不及待的跳上核潛艦，讓120名船員只能被迫躲在船艙內。
根據《周日快報》（Sunday Express）報導，一艘三角洲4級（Delta-IV class）潛艇巡航北極，卻意外招來一隻北極熊的目光。牠先是小心翼翼坐在潛艇附近觀察，再慢慢跨過厚冰層、靠近潛艇，最後才放心登上甲板尋找食物。
Polar bear leaps onto a Russian nuclear submarine on the search for food after the crew dumped bags of garbage into the Arctic— Nico Spalato (@NikeSpalato) 2019年1月13日
Inquisitive polar bear was spotted stepping onto the Delta IV class submarine and looking around for food pic.twitter.com/lElTdQYib0
▲北極熊登上核潛鑑。（圖／翻攝自／Twitter／Nico Spalato）
艦上120名船員深怕驚動覓食的北極熊，僅能暫時躲在船艙內，等候北極熊失去興趣後才悻悻離去。依照船內的組員轉述，潛艇棄置垃圾有丟棄在正確位置，也將垃圾分類，全部依循國際海事規定，不過這也不是第一次有北極熊在俄軍潛艇丟垃圾期間靠近。
挪威和俄羅斯領土上目前約有3千隻北極熊，但附近被傾倒垃圾和廢棄物，已經造成生態威脅，嚴重影響到當地動物的生存環境。有專家表示，光是在北極周遭的垃圾汙染要耗費好幾百年的時間才能夠清理完畢。
▲北極熊因攻擊警衛遭射殺，血跡斑斑倒臥岸邊。（圖／達志影像／美聯社）
這起傾倒垃圾的意外，也讓人想起2018年7月一艘極地觀光船在挪威的觀光勝地斯瓦巴群島（Svalbard）靠岸，當時4名守衛依法下船視察，其中有一人遭到北極熊攻擊，另一人為了營救同僚，情急之下開槍射殺北極熊。一張北極熊死亡的照片在網路上引發討論，有人認為要拯救同事射殺北極熊是人之常情；但也有人砲火猛烈抨擊，人類入侵北極熊的生存環境，以及全球暖化影響，已經影響了動物的生存空間，現在留行的極地觀光團也可能增加「人熊」相遇的情況，造成危險。