俄核潛艇「倒垃圾」...北極熊餓壞爬上甲板搶食　120船員嚇壞躲船艙

記者陳致平/綜合報導

因為全球暖化日益嚴重,導致北極熊的生活空間限縮,讓人和北極熊相遇的機率大增。近日俄羅斯一艘核潛艦在挪威斯瓦巴和揚馬延島(Svalbard and Jan Mayen Islands)北部巡航時,船員決定先浮上海面傾倒垃圾,卻遇到一頭飢餓的北極熊,迫不及待的跳上核潛艦,讓120名船員只能被迫躲在船艙內。

根據《周日快報》(Sunday Express)報導,一艘三角洲4級(Delta-IV class)潛艇巡航北極,卻意外招來一隻北極熊的目光。牠先是小心翼翼坐在潛艇附近觀察,再慢慢跨過厚冰層、靠近潛艇,最後才放心登上甲板尋找食物。

Polar bear leaps onto a Russian nuclear submarine on the search for food after the crew dumped bags of garbage into the Arctic

Inquisitive polar bear was spotted stepping onto the Delta IV class submarine and looking around for food pic.twitter.com/lElTdQYib0