俄核潛艇「倒垃圾」...北極熊餓壞爬上甲板搶食　120船員嚇壞躲船艙

記者陳致平／綜合報導

因為全球暖化日益嚴重，導致北極熊的生活空間限縮，讓人和北極熊相遇的機率大增。近日俄羅斯一艘核潛艦在挪威斯瓦巴和揚馬延島（Svalbard and Jan Mayen Islands）北部巡航時，船員決定先浮上海面傾倒垃圾，卻遇到一頭飢餓的北極熊，迫不及待的跳上核潛艦，讓120名船員只能被迫躲在船艙內。

根據《周日快報》（Sunday Express）報導，一艘三角洲4級（Delta-IV class）潛艇巡航北極，卻意外招來一隻北極熊的目光。牠先是小心翼翼坐在潛艇附近觀察，再慢慢跨過厚冰層、靠近潛艇，最後才放心登上甲板尋找食物。

Polar bear leaps onto a Russian nuclear submarine on the search for food after the crew dumped bags of garbage into the Arctic

Inquisitive polar bear was spotted stepping onto the Delta IV class submarine and looking around for food pic.twitter.com/lElTdQYib0 — Nico Spalato (@NikeSpalato) 2019年1月13日

▲北極熊登上核潛鑑。（圖／翻攝自／Twitter／Nico Spalato）

艦上120名船員深怕驚動覓食的北極熊，僅能暫時躲在船艙內，等候北極熊失去興趣後才悻悻離去。依照船內的組員轉述，潛艇棄置垃圾有丟棄在正確位置，也將垃圾分類，全部依循國際海事規定，不過這也不是第一次有北極熊在俄軍潛艇丟垃圾期間靠近。

挪威和俄羅斯領土上目前約有3千隻北極熊，但附近被傾倒垃圾和廢棄物，已經造成生態威脅，嚴重影響到當地動物的生存環境。有專家表示，光是在北極周遭的垃圾汙染要耗費好幾百年的時間才能夠清理完畢。

▲北極熊因攻擊警衛遭射殺，血跡斑斑倒臥岸邊。（圖／達志影像／美聯社）

這起傾倒垃圾的意外，也讓人想起2018年7月一艘極地觀光船在挪威的觀光勝地斯瓦巴群島（Svalbard）靠岸，當時4名守衛依法下船視察，其中有一人遭到北極熊攻擊，另一人為了營救同僚，情急之下開槍射殺北極熊。一張北極熊死亡的照片在網路上引發討論，有人認為要拯救同事射殺北極熊是人之常情；但也有人砲火猛烈抨擊，人類入侵北極熊的生存環境，以及全球暖化影響，已經影響了動物的生存空間，現在留行的極地觀光團也可能增加「人熊」相遇的情況，造成危險。