癌母撐不到女兒婚禮病逝　新娘收到「來自天堂的高跟鞋」崩潰爆哭

▲ 艾瑪收到母親生前為她準備的結婚禮物。（圖／翻攝自臉書／Lace and Love，下同）

國際中心／綜合報導

英國萊斯特郡（Leicestershire）的準新娘艾瑪（Emma Letts）在2016年訂婚，將於2019年8月步入禮堂。她一直希望能和母親一起完成這項人生大事，但母親經歷與晚期肺癌的長期抗戰，不幸在2017年離世，讓她相當遺憾。沒想到母親為了陪女兒步上紅毯，生前偷偷為她訂製一雙婚禮高跟鞋，讓日前收到這份驚喜的艾瑪感動落淚。

現年38歲的艾瑪上周收到以母親的名義寄來的粉色麂皮婚禮高跟鞋，鞋底還有母親留下的秘密訊息，「我一直想在妳結婚那天送妳一份禮物。妳的婚禮鞋就是我送給妳的禮物，希望妳會度過很棒的一天。送上很多很多的愛和大大的擁抱。 」

這份禮物讓艾瑪激動得不知所措，「我開始哭，幾乎完全崩潰，無法呼吸、無法說話。沒有她在身邊，要籌辦一場婚禮真的太辛苦了，我流了很多眼淚」，她的未婚夫理查（Richard Wilson）和她一樣感到驚喜。她表示，這雙來自天堂的高跟鞋令他們非常震驚，卻也感傷得說不出話來。

艾瑪的母親被確診肺癌時，被醫生宣告只能再活1至2年。此後，這名母親開始提筆，寫信給各個家族成員，卻在寫信給女兒以前過世。艾瑪表示，「我沒有收到信，她的時間不夠了。所以這（高跟鞋）對我來說非常特別。」

▲ 高跟鞋鞋底有母親留給女兒的訊息。

這雙鞋由訂製鞋業者Lace and Love的設計師韋斯（Amanda Weise）所設計。她透露，艾瑪的母親暗中聯絡她，表示自己無法出席女兒的婚禮，要求為這雙精緻的高跟鞋付錢、希望在鞋底寫下她對女兒的愛，並在鞋子送到艾瑪手中以前對她保密。

韋斯坦言，設計出符合艾瑪要求的鞋底、從她母親那裡得到秘密訊息並印在鞋底都讓她飽受壓力，還得避免讓艾瑪知道母親已經付了帳。她表示，「我知道這些對艾瑪來說意味著什麽，因此我也很激動，要把鞋子做好的壓力也就更大。把這份禮物送給艾瑪、也滿足她母親的要求，讓我相當自豪。」

Lace and Love於12日在臉書上分享這雙婚禮高跟鞋的照片和背後的故事，讓網友紛紛留言表示，「好美的鞋和好美的故事」、「好勇敢的母親」、「對女兒來說一定是相當寶貴的回憶」，也讓幾個月後才會完婚的艾瑪提早收到許多網友的婚禮祝福。