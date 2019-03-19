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賴清德初選「五不策略」：超越派系、黨公職不用選邊站

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▲▼賴清德前往台灣首廟天壇參拜。（圖／翻攝自賴清德臉書）

▲賴清德前往台灣首廟天壇參拜。（圖／翻攝自賴清德臉書）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德18日宣布參選2020角逐總統大位，今（19日）到台灣首廟天壇參拜。他提到為了降低初選的衝擊，將採不插旗、不造勢、不用宣傳車等「五不策略」，黨公職不用選邊站，也認為這是一場「超越個人、超越派系，完完全全為了台灣價值」的選舉。

賴清德19日在臉書PO文談到，若總統大選輸掉、立委席次大幅減少，「不只是民進黨失掉政權」、「台灣的主權和民主更將陷入空前的危機」，因此「這是一場超越個人、超越派系，完完全全為了台灣價值的選舉」。

為了降低初選的衝擊，賴清德宣布會延續之前連任台南市長的作法「五不策略」，也就是「不插旗、不造勢、不用宣傳車、不掛競選看板、不動員、不設競選總部」。

賴清德表示，今天有多位立委召開記者會，表達對「黨內初選恐造成分裂的擔心」。他認為，他們的呼籲雖然可以理解，但過去兩三年來聽到許多來自基層的聲音，尤其在「立委輔選期間更接收到許多民眾的焦慮，深刻感受2020年總統與立委選舉將攸關台灣未來前途」。

賴清德也希望透過黨內民主機制在初選過程傳達理念，讓大家了解民進黨執政理念與成果，也更清楚黨未來方向，同時讓社會各界知道「過去的民進黨回來了」，民進黨是一個勇於挑戰的政黨，讓民進黨民主精神再一次呈現給社會。

賴清德說，民進黨的黨公職「不用選邊站」、「不用特別去講支持哪個候選人」、「不要派系動員」，我們共同好好打一場初選，讓台灣社會進一步知道民進黨是一個什麼樣的政黨，民進黨未來要將台灣帶到哪裡，讓這場選舉成為台灣典範，重新贏回人民感動！也唯有人民感動，才能獲得真正的勝利！

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關鍵字：賴清德,2020總統大選

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