呂秀蓮批「勿用團結掩飾威權」 新生代幫蔡英文領表：交給黨機制

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨18日展開總統大選黨內初選登記，行政院前院長賴清德拋出震撼彈，18日搶先登記參加初選。議員張志豪等6名民進黨新生代19日代理蔡英文至黨部領表，預計20日完成登記。面對前副總統呂秀蓮批評，不要用「團結」為口號掩蓋威權，阮昭雄表示，已經有其他組候選人登記，就交給黨的機制來走。

賴清德18日領表登記參加黨內初選，震驚政壇，英系掌門人陳明文在內等22名民進黨立委則將在19日上午召開記者會聲援總統蔡英文，民進黨黨內年輕世代的公職代表，以新北市議員張志豪為首，號召包括阮昭雄、江肇國、張秉鈞、林智鴻及張以理等人，也在19日前往民進黨中央代表蔡英文領表。

張志豪受訪時表示，總統週四就要代表台灣出訪，還要負責國政、國家發展，因此接受總統委託，年輕世代代表總統領表，也希望可以號召更多年輕人站出來力挺小英。阮昭雄則透露，近日接到許多支持民眾的電話，大讚蔡英文是史上最好的總統，因此他們要把基層聲音反映出來，也盼黨內可以更團結。

賴清德參加初選引發熱議，有聲音批評他影響黨的團結，呂秀蓮對此抱有不同看法，她強調，有人登記參加總統候選人初選，大家應以平常心看待，「賴清德宣布參選，絕不會造成民進黨分裂，黨中央更不必用團結的威權口號掩飾其慌亂」。

針對呂秀蓮批評喊團結是在掩蓋「威權」，阮昭雄表示，已經有其他組候選人登記，就交給黨的機制來走。他強調，代表總統領表只是第一步，後續也會繼續藉著臉書、line等方式串聯年輕世代，進步改革不能換手，所以要力挺小英拚連任，年輕人要做他的後盾。

▲年輕世代代理蔡英文黨內初選領表。（圖／記者許靖騏攝）