「年輕世代」對戰賴清德！蔡英文20日下午登記拚連任

▲蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨18日展開總統大選黨內初選登記，行政院前院長賴清德卻拋出震撼彈，他聲稱民進黨處境比2008年還險峻，決定勇敢承擔並前往登記。以新北市議員張志豪為首，號召阮昭雄、江肇國、張以理等6年輕世代將代理蔡英文，19日下午兩點半至黨部領表，張志豪受訪時表示，蔡英文還有國政要忙，所以派出他們代為領表，也號召年輕世代站出來給小英力量。

賴清德領表登記參加黨內初選，震驚政壇，英系掌門人陳明文在內等22名民進黨立委則將於19日上午召開記者會聲援總統蔡英文。蔡英文19日一早強調，賴清德參選是黨內初選機制，「國家政務還是第一優先」。

繼賴清德後，19日下午民進黨黨內年輕世代的公職代表，以新北市議員張志豪為首，號召包括阮昭雄、江肇國、張秉鈞、林智鴻及張以理等人，前往民進黨中央代表蔡英文領表。張志豪受訪時表示，總統週四就要代表台灣出訪，還要負責國政、國家發展，因此接受總統委託，年輕世代代表總統領表，也希望可以號召更多年輕人站出來支持蔡英文。

阮昭雄說，近日在服務處接到許多支持民眾的電話，跟他們大讚蔡英文是史上最好的總統，這次幾位年輕人代表要把基層聲音反映出來，也盼黨內可以更團結、繼續向前進，他也透露，蔡英文將於20日正式登記拚連任，但詳細時間還沒決定。