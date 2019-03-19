「髮中分敢挑戰蔡阿姨？」　胡幼偉：她黨內沒派系、黨外沒民意

▲前行政院長賴清德與總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德宣布參選2020角逐總統大位引起各方議論，文化大學新聞系教授胡幼偉認為，賴清德敢挑戰總統蔡英文也凸顯了大家忽略已久的一個面向，「蔡英文根本就不是根正苗綠的民進黨人」；從頭到尾，蔡英文就只是李登輝的人，而非民進黨資深老咖。「在黨外，沒有民意支撐；在黨內，沒有派系挺她」、「所謂英派根本不成氣候。」

胡幼偉19日在臉書發文提到，有人問他為什麼賴清德一定要跳出來挑戰蔡英文？他認為，賴清德個人使命感發作或是他背後的台獨老人們對民進黨全面執政後，蔡英文卻不敢實現台獨，「已經完全凍抹條」是主要原因；但從另一方面來看，賴清德敢挑戰蔡英文也凸顯了大家忽略已久的一個面向，「蔡英文根本就不是根正苗綠的民進黨人」，她在政治人脈上，「只是李登輝的人而已」。

胡幼偉表示，蔡英文不是黨外時期的戰將、沒為民進黨坐過牢，也非任何傳統派系的資深成員，她加入民進黨是2008民進黨差點全垮、氣息奄奄時的事情。當時沒人要接那個爛攤子，她願意接棒，才混入了民進黨。而2012跟2016年選總統時，蔡英文人氣頗高，因為大家不認識她，所以覺得她「形象清新」，把她捧成了「小龍女」。2016總統大選，因為她民調最高，黨裡面幾個老的不服她，也只有認了！她倒也真的選上了總統。

胡幼偉說，蔡英文能在黨裡混完全是因為她有「民調數字支撐」，可現在呢，「她的民調數字不行了」，整個垮了，去年選舉，黨慘敗，「她又成了黨的頭號戰犯」，所謂牆倒眾人推，賴清德只是明著開第一槍而已！沒了民意支撐，蔡英文就什麼也不是了，賴清德還怕她什麼呢？

胡幼偉直指，賴清德不跳出來，大家為了保命，當然得演一齣「團結支持領導」的戲碼；現在賴清德跳出來了，不囉唆，很現實，大家馬上看民調。要是難弟遠勝難姊，蔡英文就只好回家養老，不能再領導黨國，只能在家領導幾位汪星人和喵星人，偶爾，再去陪她師父阿輝伯聊聊天囉！