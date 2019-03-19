韓流讓貨又賣出去了！　韓國瑜笑稱可以到澳門「選特首」

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜22日將走訪港、澳、深、廈，其中接待的澳門供應商聯合會，籌組澳門工商界高雄採購團，一行共50多人，19日先來拜會高雄市長韓國瑜，而且一來就先帶來好消息，採購團前一晚在漢王飯店舉辦的商業配對，一個晚上就先採購了310萬港幣！而採購團排成一列等候跟韓市長拍照，還問了一旁澳門供應商聯合會會長葉紹文自己在澳門的知名度如何？打趣說「看來我可以到澳門選特首了」。

▲澳門工商界高雄採購團拜會高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

澳門台商聯誼會會長簡廷在表示，這趟帶著50多位供應商來台，18日在漢王飯店舉行的商業配對，一個晚上已經先採購了各式各樣的高雄產品，金額高達「310萬港幣」，預計未來將繼續採購高雄各式各樣產品，預計一年3000萬港幣，相當台幣上億元，絕對沒有問題！

▲台灣藝術研究院院長林富男(左一)、澳門供應商聯合會會長葉紹文(左二)、高雄市長韓國瑜(右二)、高市農業局長吳芳銘(右一)。（圖／記者賴君欣攝）

澳門供應商聯合會會長葉紹文表示，響應韓市長「貨出得去、人進得來」，如今，「我們來了實現人進來，接下來就是要展現將貨帶出去，讓高雄發大財」，此次採購包含了農漁產品、水果、加工品，甚至到鮮花，負責接待採購團一行人的台灣藝術研究院院長林富男指出，只要是澳門人想買的，供應商就全都買，這次絕非政治採購，希望能藉此和高雄建立長久友誼。

▲澳門工商界高雄採購團拜會高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜的高人氣延伸到澳門，50多位供應商搶著和市長握手以及合影留念，韓國瑜還打趣說，如果每一雙手握下去，是不是可能會多一百萬港幣，還問了葉紹文自己在澳門的知名度如何？打趣得說「看來我可以到澳門選特首了」！韓國瑜表示雖然澳門人口不多，但一年有四千多萬觀光客，如果高雄產品能夠打進澳門，甚至進到葡萄牙語系國家，市場可是相當大。