黨產會認定380億不當黨產收歸國有　婦聯會：抗爭到底！

▲婦聯會。（圖／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

行政院黨產會日前認定婦聯會是國民黨附屬組織，19日召開委員會議，決議380餘億元財產為不當取得財產，應移轉為國家所有，下午將舉行記者會說明。婦聯會主委雷倩回應，「婦聯會絕非國民黨附隨組織，並無不當取得財產」，若黨產會執意以違憲違法的手段將婦聯會財產收歸國有，「婦聯會一定抗爭到底！」

黨產會去年2月認定婦聯會為中國國民黨之附隨組織後，婦聯會提出撤銷訴訟，台北高等行政法院日前裁定停止訴訟，認定黨產條例有違憲之疑義，向司法院聲請釋憲。對此，黨產會7日表示，「本會予以尊重，不提出抗告」，不過黨產會也指出，「該庭法官對於我國推動轉型正義之法制及實踐，恐無適當之理解與認識。」

黨產會今召開第61次委員會議後，決議「認定中華民國婦女聯合會之財產為不當取得財產，應移轉為國家所有」，下午將由黨產會主委林峯正說明行政處分，及要收歸國有的財產數額。

雷倩回應，「婦聯會絕非國民黨附隨組織，並無不當取得財產」，目前資產的來源、使用、以及未來將做公益用途使用的計劃，都已在去年十月黨產聽證會中做出說明，不料黨產會聽證會當天的主席捍然拒絕讓婦聯會完整陳述，事後又拒絕再度召開聽證會釐清細節，「若黨產會執意以違憲違法的手段將婦聯會財產收歸國有，嚴重侵犯人民受憲法保障的財產權，婦聯會一定抗爭到底！」