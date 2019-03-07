婦聯會案停止訴訟「聲請釋憲」　黨產會：法官對轉型正義無認識

▲婦聯會。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

黨產會去年2月認定婦聯會為中國國民黨之附隨組織後，婦聯會提出撤銷訴訟，台北高等行政法院日前裁定停止訴訟，認定黨產條例有違憲之疑義，向司法院聲請釋憲。對此，黨產會7日表示，「本會予以尊重，不提出抗告。」，不過黨產會也指出，「該庭法官對於我國推動轉型正義之法制及實踐，恐無適當之理解與認識。」

黨產會表示，該庭法官於審理期間，曾分別裁定停止訴訟及停止執行各1次，都遭最高行政法院廢棄，本次該庭法官又以黨產條例有違憲疑義為由裁定停止訴訟，並佐以該庭法官先前於停止執行之裁定中指出「停止執行『僅是轉型正義的實踐往後延』」。黨產會直言，「可見該庭法官對於我國推動轉型正義之法制及實踐，恐無適當之理解與認識。」

黨產會表示，認定婦聯會為中國國民黨之附隨組織，依法保全婦聯會名下推定為不當取得財產之資產，為推動轉型正義之必要措施，將於後續婦聯會聲請停止執行之審理過程中積極捍衛。

黨產會強調，婦聯會不論是成立緣起及資產累積，都有其歷史脈絡及證據資料可循，勇於面對過去歷史上的錯誤、妥適處理不當黨產議題，是我國落實轉型正義、邁向實質法治國的必經之路。

黨產會表示，期待目前以及未來審理黨產案件的法官，能夠客觀認識過去黨國威權體制之歷史背景，以及本會基於該歷史背景及所查得的證據資料所為之認定，再為決定，方能回應臺灣社會對於轉型正義之殷切期盼。

黨產會並表示，「本會基於黨產條例主管機關立場，亦將於未來的釋憲中積極準備，爭取大法官之認同，並更加努力進行社會溝通。」此外，婦聯會名下超過新臺幣385億元之資產，就其來源依法續行調查，將盡力維護國家利益，不受單庭法官心證之阻擋而減損，不負國人賦予對於轉型正義之期待及將不當黨產歸還國有之責任。