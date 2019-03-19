客：有賣小米9嗎？　女店員會錯意「腦袋閃過」超糗：我怎可蠢成這樣

▲小米推出最新款手機小米9。（圖／翻攝雷軍微博）

網搜小組／綜合報導

現實生活中常聽錯導致出糗，現在也發生在服務人員身上。一名女店員分享遇到一名客人，讓她直呼「我怎麼可以蠢成這樣」？也有人分享打去監理站要辦行照遺失，結果也不小心說錯話，讓對方狂笑。

女店員近日在「爆怨公社」臉書社團還原和客人的對話：

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客人：請問你們這有賣小米9的嗎？

原PO：小米酒？？？

客人：對！小米9。

原PO：沒有賣酒餒，不好意思。（腦袋瞬間閃過小米系列的型號，一切都來不及了，完了）

客人：蛤？

原PO：不好意思！有有有！我以為你來問酒。

（客人大笑）

▼小米將於28日舉辦「2019米粉節」，小米9、紅米Note 7將登台。（圖／台灣小米提供）

原PO寫道，「我怎麼可以蠢成這樣」。至於有人詢問，「台版小米9出了」？原PO回，「關於小米9是否有上架，在此說明我們只有賣手機配件，至於客人為何有小米9手機，我們不清楚，請麻煩留言自重。」

有人分享自己的糗事，「之前做文具店，客人要『姻緣線』，我說那個要求月老才有。結果客人默默笑，傻傻地跟我說：小姐，我要的是『音源線』！當下超想挖洞把自己埋起來...超丟臉。」

還有人指出，打去監理站想詢問行照遺失怎麼辦理，「您好，我想請問一下我的遺照⋯痾⋯行照」；對方小姐忍不住笑，「行照遺失嗎？我幫你轉接。」