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被米粉批搞「飢餓行銷」　小米9今天重新開賣了

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▲小米9透明尊享版。（圖／雷軍）

▲小米9透明尊享版。（圖／翻攝雷軍微博）

科技中心／綜合報導

小米在上月20號發表會中發布了新一代旗艦手機小米9與小米9 SE，原定於本月15日開賣的小米9 SE及小米9 透明尊享版卻因備貨不足而跳票，預計將於今（19）日上午10時重新開賣。

據陸媒《騰訊網》報導，小米董事長雷軍昨（18）日在其個人微博上發文指出，「明天小米9備貨應該不錯，看看大家是否滿意？」並強調小米團隊非常拼，努力拉升產能。而對於供貨不足的原因，雷軍只強調「原因很多，不解釋了，請大家諒解！」並表示「未來上量會很快！」。

▲▼ 小米9開賣。（圖／翻攝自雷軍微博）

▲▼小米9 SE及小米9 透明尊享版將重新開賣。（圖／翻攝自雷軍微博）

▲▼ 小米9開賣。（圖／翻攝自雷軍微博）

其實在小米9系列發表會後，小米董事長雷軍不斷在微博上強調本次絕對能夠讓大家準時拿到貨，也不斷在微博更新產線進度，稱已緊追生產速度，但最終仍無法趕上15日的首賣。他先前也談過為什麼小米9產能會上不來，主要是目前手機的鏡頭和模組生產良率非常低，再加上代工廠不足

《網易科技》報導，小米於2010年成立，於隔年推出小米1，由於當時是相當新穎的品牌，雖然價格僅他牌旗艦機價格的一半，並具有較為驚豔的MIUI系統，但因資金相對短缺和供應鏈經驗不足，讓小米手機需求旺盛的同時，產能卻難以跟上。但現今小米出貨量已經達到億台級別，已位列全球前五大智慧型手機廠，但缺貨狀況9年來依然沒改變，網路上因此出現「飢餓行銷」、「耍猴戲」等負面詞彙。

小米總裁林斌9日時透過微博發文表示，「小米還有很多地方做得不好，包括現在大家吐槽比較多的缺貨，本質上還是小米在內部的流程和管理上缺乏經驗造成的。」因此小米在年前啟動了周末內部培訓會，以提高團隊核心能力。雷軍也對此表示，小米進入了創業的第二階段，全面提升系統性管理能力和增強幹部個人的能力都是小米的當務之急

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關鍵字：小米,雷軍,小米9,智慧型手機,供應鏈,飢餓行銷

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