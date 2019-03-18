丟妻男涉殺妻未遂輕傷拒出院　4警強拖上警車偵訊

記者陳以昇、戴若涵／桃園報導

桃園國際機場18日凌晨0時40分許發生一起夫妻墜樓事故。32歲陸裔美籍萬姓男子，疑似不滿33歲台灣籍張姓妻子多次阻撓返美，竟將妻子從4樓拋下，隨後站上扶手以跳水式跳樓，2人被緊急送往醫院治療，方才經桃園敏盛醫院急診醫師評估，萬男已可出院，但他不願配合，警方只好將他強制帶上警車，準備帶回航警局偵訊，過程中萬男更大喊，「這不是警車，我不要出院」，至於張女則已轉院至林口長庚醫院。

▲警方強制帶涉嫌將妻子丟下樓的萬男上警車，準備帶回偵訊。（圖／記者陳以昇攝，下同）

萬男經桃園敏盛醫院急診醫師評估傷勢後，表示已經可以出院接受警方偵訊；但萬男近15時許拒絕出院，警方只好出動4名警力，合力將身著藍色牛仔褲、T恤，還來不及穿鞋的萬姓男子硬是「塞」進警車，此時萬男情緒激動連喊3次，「這不是警車」、「我不想出去」，頻對警方怒吼，瘋狂喊出「啊」等聲響，最後還向警方咆嘯，「你不是真的警察」。

警方耗費了九牛二虎之力，才順利將萬男押上警車，準備帶回航警局進行後續偵訊。至於傷勢較為嚴重的張女則是在稍早前轉院至林口長庚醫院。

根據警方初步了解，夫妻倆最近因家庭因素，導致生活壓力較大，2人更因萬男18日要返美一事引發口角。警方與女方家屬製作筆錄後，確定全案將朝向殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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